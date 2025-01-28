Ποια είναι η PureHealth του Άμπου Ντάμπι που μπαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά κάνει η PureHealth Holding PJSC του Άμπου Ντάμπι, η οποία εξαγόρασε από τη CVC πλειοψηφικό πακέτο στα ελληνικά νοσοκομεία. Με αυτή την κίνηση, ενισχύονται οι προσπάθειες του εμιράτου να παράγει το 50% των εσόδων του εκτός του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος Shaista Asif. (σ.σ΄. Το Συμβούλιο Συνεργασίας για τα Αραβικά Κράτη του Κόλπου, αρχικά γνωστό ως Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, ΣΣΚ, είναι μια περιφερειακή διακυβερνητική πολιτική και οικονομική ένωση που αποτελείται από όλα τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου, εκτός από το Ιράκ).

Ποια είναι η Pure Health Holding PJSC

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο όμιλο υγειονομικής περίθαλψης της Μέσης Ανατολής με έδρα το Άμπου Ντάμπι. Διαθέτει ένα οικοσύστημα πολλαπλών κατηγοριών που καλύπτει νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά, ασφάλειες, φαρμακεία, έρευνα, τεχνολογία υγειονομικής περίθαλψης και προμήθειες κι έχει παρουσία στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της PureHealth, δύσκολα θα βρει σήμερα κάποιος κάτοικο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που δεν έχει επισκεφτεί ή δεν έχει αλληλεπιδράσει με υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με τον Όμιλο. Εκτός της Μέσης Ανατολής παράλληλα είναι και ο μεγαλυύτερος στη Βόρεια Αφρική, με περισσότερα από 25 νοσοκομεία, περισσότερες από 100 κλινικές και 160 εργαστήρια, ενώ προσφέρει και παρόχους ασφάλισης υγείας, φαρμακεία, εταιρείες τεχνολογίας υγείας, προμήθειες και επενδύσεις. «Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία κάτω από μια ομπρέλα μας δίνεται η δυνατότητα και η ευελιξία να παρέχουμε ολιστική φροντίδα στους ασθενείς μας με τον μέγιστο θετικό αντίκτυπο σε αυτούς», λέει η Shaista Asif, συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου PureHealth, τονίζοντας ότι ο απώτερος στόχος της ομάδας είναι να μπορέσουν να επιτύχουν μακροζωία για τους ανθρώπους, βοηθώντας τους να ζουν πιο υγιείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τον Ιανουάριο του 2022, ο μέτοχος της PureHealth, Alpha Dhabi Holding (ADH), ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία με το κρατικό ταμείο ADQ για την ενοποίηση πολλών εταιρειών εντός της PureHealth.

Ο όμιλος λειτουργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου για 61 θυγατρικές που καλύπτουν έξι επιχειρηματικούς κλάδους . Οι οντότητες υπό την ομπρέλα της περιλαμβάνουν την Εταιρεία Υπηρεσιών Υγείας του Άμπου Ντάμπι (SEHA), την Εθνική Εταιρεία Ασφάλισης Υγείας PJSC (Daman), το Κέντρο Βλαστοκυττάρων του Άμπου Ντάμπι, τις Ambulatory Healthcare Services, τη Rafed, τη Yas Clinic Group, την The Life Corner, την Tamouh Healthcare, Το Medical Office, το Pure Lab και το ONE Health.

Η είσοδος στην αγορά των ΗΠΑ

Η συμφωνία οδήγησε την ADQ να καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της PureHealth, μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η ADH, η International Holding Company (IHC), η AH Capital και η Ataa Financial Investments. Ωστόσο, στους ιθύνοντες δεν αρκούσε να διατηρούν το μεγαλύτερο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή, έτσι η PureHealth άρχισε να επεκτείνεται στο εξωτερικό. «Η επενδυτική μας στρατηγική είναι να αναπτυχθούμε σε διεθνείς αγορές, να επενδύσουμε σε εταιρείες που προσθέτουν αξία στο επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο και στις επιχειρησιακές μας ικανότητες επίσης», εξηγεί η Asif.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η PureHealth ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει οριστική συμφωνία αγοράς, ύψους 500 εκατ. δολαρίων, για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην Ardent Health Services (Ardent), τον τέταρτο μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα παροχής νοσοκομείων οξείας φροντίδας στις ΗΠΑ, με 30 νοσοκομεία, περισσότερους από 200 χώρους περίθαλψης σε έξι πολιτείες και περίπου 26.000 εργαζόμενους. «Η Ardent δεν ήταν μία παράξενη κίνηση για εμάς γιατί είναι πάροχος υψηλής ποιότητας και ηγέτης στην αγορά στις έξι πολιτείες στις οποίες δραστηριοποιείται», λέει η Asif. Η επένδυση στην αγορά των ΗΠΑ ήταν επίσης μια στρατηγική κίνηση. «Προσπαθούμε πολύ να δημιουργήσουμε σχέσεις με κορυφαίες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, επειδή η αγορά των ΗΠΑ είναι γνωστή για το επίπεδο ιατρικής έρευνας και την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης».

Στόχος μία μακροχρόνια αλλά λειτουργική ζωή

Σύμφωνα με την Shaista Asif, η επένδυση εκτός των ΗΑΕ εξυπηρετεί έναν βασικό απώτερο στόχο της PureHealth. «Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις συνεργασίες για να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα στην επιστήμη της μακροζωίας και να φέρουμε το επόμενο επίπεδο φροντίδας στα ΗΑΕ, όπου αναμφίβολα θα επωφεληθούμε από την έρευνα και την ανάπτυξη».

«Το προσδόκιμο ζωής σε όλο τον κόσμο αυξάνεται και ο αριθμός των 'αιωνόβιων' αυξάνεται επίσης, αλλά ενώ υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε, όπως η αυξημένη μακροζωία, πιστεύουμε ότι είναι εξίσου σημαντικό να συζητήσουμε για τη βελτίωση της διάρκειας της υγείας», υποστηρίζει η Mona Hammami, επικεφαλής στη Μέση Ανατολή για το Ινστιτούτο Υγείας McKinsey. «Έχουμε προσθέσει 20 χρόνια στη διάρκεια ζωής από το 1960, αλλά περνάμε 10 από αυτά τα επιπλέον χρόνια με μέτρια ή κακή υγεία. Για να καλυφθεί αυτό το χάσμα, η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση των προκλήσεων για την υγεία και δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν κοινωνικά για πολλά ακόμη χρόνια».

Με ένα μεγάλο και ευρύ χαρτοφυλάκιο παρόχων υγειονομικής περίθαλψης υπό τη ζώνη της, τον Οκτώβριο του 2022, η PureHealth ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τη μέση διάρκεια ζωής των ανθρώπων στα ΗΑΕ από 78 σε 101 έως το 2071. Ο όμιλος σκοπεύει να υποστηρίξει τον κάθε άνθρωπο σε όλες του τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων προγενετικών ελέγχων, εξετάσεων μητρότητας και φροντίδας παιδιών, ογκολογίας, επείγουσας φροντίδας, μακροχρόνιας φροντίδας, ψυχικής υγείας και θεραπειών με βλαστοκύτταρα. «Εστιάζουμε στο να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή σας και ζωή στα χρόνια σας. Είμαστε σε ένα ταξίδι για να ξεκλειδώσουμε τον χρόνο», λέει η Asif.

Η σιδηρά κυρία στο τιμόνι της PureHealth, Shaista Asif

Το ταξίδι της ίδιας της Shaista Asif σε αυτόν τον χώρο ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα της το 2001 στη χώρα καταγωγής της, το Πακιστάν, ως σύμβουλος προτού ενταχθεί στον τοπικό πάροχο τηλεπικοινωνιών Mobilink το 2003 στη μηχανική ως επικεφαλής της διαχείρισης έργων και αναρριχήθηκε στις βαθμίδες ως διευθύντρια επιχειρηματικών λύσεων.

Shaista Asif

Τρία χρόνια αργότερα, ενώ εργαζόταν ακόμα για τη Mobilink, συνδέθηκε με τον Farhan Malik, ο οποίος είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της PureHealth. Το ζευγάρι αποφάσισε να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις, επιλέγοντας την υγειονομική περίθαλψη λόγω των ευκαιριών που παρείχε για εκσυγχρονισμό. Ήθελαν να συγχωνεύσουν την τεχνολογία με τις λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης για να προσφέρουν μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική υπηρεσία. «Η υγειονομική περίθαλψη και ο τρόπος με τον οποίο μας παραδόθηκε δεν ήταν βέλτιστη και θέλαμε να κάνουμε κάτι για αυτό», θυμάται η Asif.

Το 2006, χρησιμοποιώντας προσωπικές αποταμιεύσεις, ίδρυσαν την PureHealth Medical Supplies στα ΗΑΕ, εστιάζοντας στην παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών. Το επόμενο έτος, η Asif παραιτήθηκε από τη δουλειά της στη Mobilink για να επικεντρωθεί στη νέα της startup. Επίσης, συνίδρυσε την UTrade το 2008, επικεντρώθηκε στην ψηφιοποίηση του παραδοσιακού εμπορίου, αλλά αποχώρησε το 2013 πουλώντας το μερίδιό της στην εταιρεία.

Μέχρι το 2012, η ​​PureHealth Medical Supplies προσέφερε λύσεις βασισμένες σε δεδομένα και άρχισε να αυξάνει τη φήμη της ως παράγοντας τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη. Στις αρχές του 2020, η IHC απέκτησε το 31,5% της εταιρείας. Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2021, η ADQ υπέγραψε συμφωνία για τη συγχώνευση των τομέων υπηρεσιών υποστήριξης υγειονομικής περίθαλψης, Rafed και Union71, με την PureHealth Medical Supplies, μεταβιβάζοντας την ιδιοκτησία των δύο οντοτήτων στον όμιλο και λαμβάνοντας μερίδιο στην PureHealth ως αντάλλαγμα. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με την IHC. Στις αρχές του 2021, η ADH - θυγατρική της IHC - απέκτησε επίσης το 31,5% των ιατρικών προμηθειών PureHealth. Και λίγους μήνες αργότερα, η IHC μεταβίβασε το μερίδιο 31,5% της PureHealth στην ADH, αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαια της ADH στο 63%. Τον Ιανουάριο του 2022, μετά τη συμφωνία ADH και ADQ που έκανε την ADQ τον μεγαλύτερο μέτοχο της PureHealth, η εταιρεία άλλαξε επίσημα το όνομά της σε PureHealth Group.

Πότε εισήχθη στο χρηματιστήριο

Σημαντικό ορόσημο για την PureHealth ήταν τον Δεκέμβριο του 2023, όταν εισήχθη στο χρηματιστήριο του Άμπου Ντάμπι.

Οι μετοχές της πλατφόρμας υγειονομικής περίθαλψης του Άμπου Ντάμπι PureHealth Holding ενισχύθηκαν έως και 69% πάνω από την τιμή εισαγωγής τους στο ντεμπούτο τους στην αγορά, ενώ η εταιρεία είχε συγκεντρώσει σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) για το 10%.

Η PureHealth διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο για λοιμώξεις από COVID-19 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η αρχική δημόσια προσφορά της ήταν στα σκαριά εδώ και χρόνια. Οι μετοχές έφτασαν να διαπραγματεύονται στα 5,5 ντιρχάμ (1,50 δολάρια/1,42 ευρώ), ενώ η τιμή με την οποία έκαναν την είσοδό τους στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, μετά την IPO, ήταν στα 3,26 ντιρχάμ (0,93 ευρώ) ανά μετοχή.

Η PureHealth ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ του Άμπου Ντάμπι και σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της πρωτεύουσας, την IHC (International Holding Company), των οποίων προεδρεύει ο Σεΐχης Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και αδελφός του προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάιεντ.

Η εξαγορά του Hellenic Healthcare Group

Σε ό,τι αφορά το Hellenic Healthcare Group, αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στη συνεχή ανάπτυξη της ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης, μίας αγοράς που παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει 9 κορυφαία θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, Πlaton Δiagnosis, Πρόγνωσις και Δημόκριτος, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

To HHG αξιοποιούσε τα επενδυτικά κεφάλαια του CVC Capital Partners που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως, με παρουσία σε 29 χώρες.

