Τα φθηνά κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απειλούν την τεχνολογική ηγεμονία των ΗΠΑ - Το δίλημμα του Τραμπ

Αν υπάρχει μια τεχνολογία που χρειάζεται η Αμερική για να φέρει τη «συναρπαστική νέα εποχή εθνικής επιτυχίας» που υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία, αυτή είναι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI). Όπως σημειώνει το The Economist σε ανάλυσή του, το generative AI θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας της επόμενης δεκαετίας, τροφοδοτώντας την οικονομική ανάπτυξη. Στο καλύτερο σενάριο, θα δώσει ώθηση στην ανθρωπότητα μέσω ενός μετασχηματισμού συγκρίσιμου με τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Το γεγονός ότι μετά την ορκωμοσία του ο Τραμπ ανακοίνωσε το «μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία» δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες του τομέα. Το ίδιο όμως κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος και κυρίως η Κίνα. Την ώρα που ο Τραμπ εκφωνούσε την ομιλία του, μια κινεζική εταιρεία κυκλοφόρησε το τελευταίο εντυπωσιακό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM). Ξαφνικά, το προβάδισμα της Αμερικής έναντι της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται μικρότερο από κάθε άλλη φορά από τότε που έγινε διάσημο το ChatGPT.

Το γεγονός ότι η Κίνα κάλυψε την απόσταση ανάμεσα στις δύο χώρες είναι εντυπωσιακό επειδή είχε μείνει πολύ πίσω και ενώ οι ΗΠΑ είχαν βάλει στόχο να την επιβραδύνουν. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν φοβόταν ότι η generative AI θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη στρατιωτική υπεροχή της Κίνας. Για αυτό οι ΗΠΑ περιόρισαν τις εξαγωγές στην Κίνα των καλύτερων τσιπ για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης και απέκοψε την πρόσβαση της Κίνας σε πολλά από τα απαραίτητα εργαλεία για την κατασκευή υποκατάστατων. Πίσω από το προστατευτικό της τείχος, η Silicon Valley επιβλήθηκε στον τομέα. Οι Κινέζοι ερευνητές μελετούν εντατικά τις αμερικανικές έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που οι Αμερικανοί σπάνια κάνουν αντίστοιχα.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη πρόοδος της Κίνας ανατρέπει τον κλάδο και φέρνει σε δύσκολη θέση τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Η επιτυχία των κινεζικών μοντέλων, σε συνδυασμό με αλλαγές σε ολόκληρη τη βιομηχανία, θα μπορούσε να ανατρέψει τα οικονομικά της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ΗΠΑ πρέπει να προετοιμαστούν για έναν κόσμο στον οποίο η κινεζική Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστή.

Τα γλωσσικά μοντέλα της Κίνας δεν είναι τα καλύτερα, αλλά είναι πολύ φθηνότερα. Η QwQ, που ανήκει στην Alibaba, έναν γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο και βρίσκεται λιγότερο από τρεις μήνες πίσω από τα κορυφαία μοντέλα της Αμερικής. Η DeepSeek, της οποίας ο δημιουργός ξεπήδησε από μια επενδυτική εταιρεία, κατατάσσεται στην έβδομη θέση με βάση ένα μέτρο σύγκρισης. Προφανώς, εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας 2.000 τσιπ δεύτερης κατηγορίας - έναντι 16.000 τσιπ πρώτης κατηγορίας για το μοντέλο της Meta, το οποίο η DeepSeek κερδίζει σε ορισμένες κατηγορίες. Το κόστος εκπαίδευσης ενός LLM στις ΗΠΑ είναι δεκάδες εκατ. δολάρια και αυξάνεται συνεχώς. Ο ιδιοκτήτης της DeepSeek υποστηρίζει ότι ξόδεψε λιγότερα από 6 εκατ. δολάρια.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιγράψουν τις τεχνικές της DeepSeek αν θέλουν, επειδή το μοντέλο της είναι ανοικτού κώδικα. Αλλά η φθηνή εκπαίδευση θα αλλάξει τον κλάδο την ώρα που ο σχεδιασμός των μοντέλων εξελίσσεται. Το μοντέλο «reasoning» της DeepSeek είναι σχεδιασμένο για να ανταγωνιστεί μια υπερσύγχρονη πρόταση της OpenAI. Αυτά τα μοντέλα μιλούν στον εαυτό τους πριν απαντήσουν σε ένα ερώτημα. Αυτή η διαδικασία «σκέψης» παράγει μια καλύτερη απάντηση, αλλά χρησιμοποιεί επίσης περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Καθώς η ποιότητα της παραγωγής αυξάνεται, αυξάνεται και το κόστος.

Εάν τα αρκετά καλά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εκπαιδευτούν σχετικά φθηνά, τότε τα μοντέλα θα πολλαπλασιαστούν, ειδικά καθώς πολλές χώρες επιθυμούν απεγνωσμένα να αποκτήσουν τα δικά τους. Και ένα υψηλό κόστος ανά ερώτημα μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τη δημιουργία περισσότερων μοντέλων που θα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο σκοπό και θα δίνουν αποτελεσματικές, εξειδικευμένες απαντήσεις με λιγότερα ερωτήματα.

Η άλλη συνέπεια του κινεζικού επιτεύγματος είναι ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ασύμμετρο ανταγωνισμό. Είναι πλέον σαφές ότι η Κίνα θα καινοτομήσει για να παρακάμψει εμπόδια όπως η έλλειψη των καλύτερων τσιπ, είτε με αύξηση της αποτελεσματικότητας είτε με αντιστάθμιση της απουσίας υλικού υψηλής ποιότητας με μεγαλύτερη ποσότητα. Τα εγχώρια τσιπ της Κίνας γίνονται όλο και καλύτερα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχεδιάζονται από την Huawei, μια τεχνολογική εταιρεία που πριν από μια γενιά πέτυχε την ευρεία υιοθέτηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της με μια φτηνή προσέγγιση.

Αν η Κίνα παραμείνει κοντά στον αμερικανικό ανταγωνισμό, θα μπορούσε να είναι η πρώτη που θα κάνει το άλμα προς την υπερ-νοημοσύνη (superintelligence). Αν συμβεί αυτό, μπορεί να κερδίσει κάτι περισσότερο από ένα απλό στρατιωτικό πλεονέκτημα. Ακόμα και αν η βιομηχανία παραμείνει στη σημερινή της πορεία, η ευρεία υιοθέτηση της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο θα μπορούσε να δώσει στο Πεκίνο τεράστια πολιτική επιρροή, τουλάχιστον τόσο ανησυχητική όσο και η προπαγανδιστική απειλή του TikTok, μιας κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογής, το μέλλον της οποίας στις ΗΠΑ παραμένει ασαφές.

Τι πρέπει να κάνει ο Τραμπ; Η ανακοίνωσή του για τις υποδομές ήταν μια καλή αρχή. Οι ΗΠΑ πρέπει να εξαλείψουν τα νομικά εμπόδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι η πρόσληψη ξένων μηχανικών είναι εύκολη και να μεταρρυθμίσει τις αμυντικές προμήθειες για να ενθαρρύνει την ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ θα πρέπει επίσης να καταργήσει τις απαγορεύσεις εξαγωγών της βιομηχανίας τσιπ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν παραδέχθηκε ότι η απαγόρευση απέτυχε να περιορίσει την ανάπτυξη της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πέτυχε τίποτα. Στη χειρότερη περίπτωση, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι εξίσου θανατηφόρα με τα πυρηνικά όπλα. Η Αμερική δεν θα έστελνε ποτέ στους αντιπάλους της τα εξαρτήματα για πυρηνικά όπλα, ακόμη και αν είχαν άλλους τρόπους να τα αποκτήσουν. Η κινεζική Τεχνητή Νοημοσύνη θα ήταν σίγουρα ακόμα ισχυρότερη αν αποκτούσε τώρα εύκολη πρόσβαση στα καλύτερα τσιπ.

Πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί το σχέδιο του Μπάιντεν για τον «κανόνα ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης», ο οποίος διέπει ποιες χώρες θα έχουν πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να εξαναγκάσει άλλες χώρες να ενταχθούν στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Αμερικής, αλλά η τεχνολογική βιομηχανία έχει υποστηρίξει ότι, με τη θέσπιση γραφειοκρατίας, θα αποφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Με κάθε κινεζική πρόοδο στον τομέα, η άποψη αυτή αποκτάει όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα. Αν η Αμερική υποθέσει ότι η τεχνολογία της είναι η μόνη επιλογή για τις χώρες όπως η Ινδία ή η Ινδονησία, κινδυνεύει να υπερβάλει εαυτόν. Κάποιοι τεχνολογικοί εγκέφαλοι υπόσχονται ότι η επόμενη καινοτομία θα βάλει και πάλι την Αμερική πολύ μπροστά. Ίσως. Αλλά θα ήταν επικίνδυνο να θεωρηθεί δεδομένο το προβάδισμα των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη.

