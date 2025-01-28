Του Βαγγέλη Δουράκη

Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυξάνει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις κρατικές επιχορηγήσεις για την αγορά Αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα, τόσο για κύρια κατοικία όσο και για το εξοχικό.



Όπως αποδεικνύεται, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και έτσι το υπουργείο αποφάσισε να ανεβάσει τα ποσά που θα διατεθούν για να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις. Το ακριβές μέγεθος θα καθοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η οποία λήγει στις 31 Μάρτη.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Από τις 13 Ιανουαρίου οπότε και άνοιξε η ειδική πλατφόρμα για συστήματα θέρμανσης και θερμοσίφωνα, έχουν υποβληθεί 75.000 αιτήσεις, από τις οποίες οι 31.000 αφορούν την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, παρά το ακριβό κόστος.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» επιτρέπει σε όσους θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας να επιχορηγηθούν με ποσά έως και 7.440 ευρώ. Εκείνοι που θα τοποθετήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα ενισχύονται με ποσό ως και 1.041 ευρώ.

Η κρατική επιχορήγηση καλύπτει ποσοστό 50% με 60% της συνολικής δαπάνης για την αγορά και την εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων ενέργειας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμαντήρων παλαιάς τεχνολογίας, χωρίς αυτό πάντως να συνιστά προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά έως 31.3.2025 και υποχρεωτικά μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://allazothermansi-thermosifona.gov.gr).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται συγκριτικά και λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή μη μέλους/μελών ΑμεΑ στην οικογένεια, αν η αίτηση αφορά οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, αν η κατοικία είναι σε ατμοσφαιρικά επιβαρυμένες περιφέρειες (μόνο για το νέο σύστημα αντλίας θερμότητας), σε περιοχές με υψηλό αριθμό βαθμοημερών.

Τι επιχορηγεί το πρόγραμμα για αγορά και εγκατάσταση

Σε κάθε περίπτωση η επιχορήγηση αφορά:

αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό από 50% ή 60%, με το ακριβές ποσοστό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50% (συμπεριλαμβανομένης π.χ. εξωτερικής μονάδας, fan coil, σωληνώσεων).

εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα, εξαρτήματα, smart system [χρονοδιακόπτη] κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή 60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων).

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που επιθυμούν να τοποθετήσουν στην οικία τους (περιλαμβανόμενης οικίας ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρούμενης) ηλιακό θερμοσίφωνα νέας τεχνολογίας ή/και νέο σύστημα αντλίας θερμότητας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης C ή καλύτερη (C, B, A), με χωρητικότητα >110 λίτρα. Στην αντλία θερμότητας η ενεργειακή κλάση πρέπει να είναι Α+ ή καλύτερη.



Πηγή: skai.gr

