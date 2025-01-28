Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παράταση της διορίας για τη ρύθμιση των χρεών προς τους δήμους εξετάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Σε 3 ημέρες, 31 Ιανουαρίου, λήγει κανονικά η προθεσμία όμως η πίεση για χιλιάδες φορολογουμένους είναι μεγάλη γιατί στο τέλος του μήνα λήγουν και οι προθεσμίες για άλλες υποχρεώσεις. Τα αιτήματα για παράταση στο αρμόδιο υπουργείο πέφτουν βροχή τις τελευταίες ημέρες και αξιωματούχος του σχολίαζε στο skai.gr ότι «ενδέχεται παράταση». Εφόσον τελικά αποφασιστεί, η διάρκεια της παράτασης θα αποφασιστεί τις επόμενες ώρες αλλά οι πιο αισιόδοξες πληροφορίες λένε ότι θα μπορούσε να φτάσει και τους 6 μήνες.



Μια παράταση θα ήταν μάννα εξ ουρανού για πολλούς φορολογουμένους που στις 31 Ιανουαρίου πρέπει να πληρώσουν δόση ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος και ενδεχομένως ΦΠΑ ή ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις μαζί με την πρώτη δόση των οφειλών προς τους ΟΤΑ.

Θα ευνοήσει όμως και τους ίδιους τους δήμους ώστε να αυξήσουν την εισπραξιμότητα των οφειλών άνω των 3,6δισ€ εν μέσω πολλών προβλημάτων. Προβλημάτων φόρτου εργασίας καθώς οι οφειλέτες είναι εκατοντάδες χιλιάδες και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση τους συναντούν ακόμη και οι μεγαλύτεροι δήμοι αλλά και προβλημάτων στις υλικοτεχνικές υποδομές αφού δεν δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών (IRIS, RF).



Η ρύθμιση αφορά χρέη προς ΟΤΑ που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2024 και δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να τα ρυθμίσει σε έως 60 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50€.



Το μεγάλο της όμως πλεονέκτημα είναι ότι προβλέπει τεράστιο «κούρεμα» προσαυξήσεων και προστίμων που μπορεί να φτάσει και το 95% για τους ευάλωτους οφειλέτες. Η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί μετά από αίτηση να μειώσει τόκους και προσαυξήσεις σε ποσοστό:

95% για εφάπαξ πληρωμή

85% για πληρωμή σε 2 έως 6 δόσεις

80% για εξόφληση σε 7 έως 12 δόσεις

75% για πληρωμή σε 13 έως 60 δόσεις



Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου

Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση σημαίνει απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ενώ δεν επιστρέφονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί

Δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Ο οφειλέτης ενημερώνεται για το αν μπαίνει ή όχι στη ρύθμιση με συστημένη επιστολή αν έκανε την αίτηση έγχαρτα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν έκανε την αίτηση ηλεκτρονικά.



Η πληρωμή, είτε του εφάπαξ ποσού είτε της πρώτης δόσης, πραγματοποιείται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ο οφειλέτης μαθαίνει την υπαγωγή του στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Σε περίπτωση µη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων ή τριών δόσεων συνολικά, η ρύθµιση διακόπτεται και βεβαιώνονται εκ νέου τα οφειλόμενα, µαζί µε τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που έχουν διαγραφεί.



Για οφειλές άνω των 10.000€ δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να εντάξει τα χρέη του στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

