Βελτιώθηκε τον Μάιο το οικονομικό κλίμα, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 111 μονάδες από 108,8 μονάδες τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η βελτίωση προέρχεται από τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχωρεί. Σε τομεακό επίπεδο σημειώνεται σημαντική βελτίωση κυρίως στις κατασκευές και στο λιανικό εμπόριο και ηπιότερη στην βιομηχανία ενώ στις υπηρεσίες σημειώνεται επιδείνωση, με εξαίρεση τον τομέα του τουρισμού όπου οι προσδοκίες είναι πολύ αισιόδοξες.

Στην ίδια έρευνα σημειώνεται ότι τα έως τώρα στοιχεία και οι λοιπές ενδείξεις για τον εισερχόμενο τουρισμό είναι ιδιαίτερα θετικά, εξέλιξη που αναμένεται ότι θα συνεισφέρει με αισιόδοξες προοπτικές όχι μόνο στους πιο στενούς τουριστικούς κλάδους αλλά και σε όσους συσχετίζονται με αυτούς ευρύτερα στην οικονομία. Η μικρή επιβράδυνση στους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας και η «ακρίβεια» που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος των νοικοκυριών για καταναλωτικά αγαθά και δαπάνες στέγασης, μέσα σε ένα ευμετάβλητο ευρωπαϊκό περιβάλλον και με ανοικτές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, δεν έχει οδηγήσει σε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, το οποίο κινείται γενικά θετικά ιδίως ως προς τις επιχειρηματικές προσδοκίες. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν το οικονομικό κλίμα, ιδίως εάν συνολικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο διαφανεί δυσχέρεια συντονισμένης αντιμετώπισης των προκλήσεων που συσσωρεύονται για την ευρωπαϊκή οικονομία και ενταθούν τα ερωτήματα για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της.

Αναλυτικότερα:

- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα εξασθένισαν ελαφρά ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν.

- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν ήπια.

- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται ελαφρά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται ήπια.

- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, ενώ παράλληλα ενισχύονται οριακά οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να εξασθενούν σημαντικά.

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν, ενώ παρέμειναν σταθερές οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Αντίθετα, βελτιώθηκαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ ενισχύθηκε αισθητά η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

