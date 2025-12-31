Η μεγαλύτερη τουρκική τράπεζα επιστρέφει στη Συρία

Η τουρκική κρατική τράπεζα Ziraat Bank έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έναρξη τραπεζικών δραστηριοτήτων στη γειτονική Συρία με την κεντρική τράπεζα της χώρας, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Alpaslan Cakar, στο Reuters την Τετάρτη.

Από την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, οι συριακές αρχές προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την οικονομία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληρωμών, μετά από περίπου 13 χρόνια πολέμου.

Η Τουρκία είναι ο ισχυρότερος ξένος υποστηρικτής της προσωρινής κυβέρνησης της Συρίας και έχει ενισχύσει τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Οι κινήσεις της Ziraat στοχεύουν στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών και στη διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της χώρας.

«Έχουμε εκφράσει την πρόθεσή μας να ξεκινήσουμε τραπεζικές δραστηριότητες στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας και παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο Cakar σε γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις.

Η Ziraat, η μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας σε όρους ενεργητικού, βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με συριακές τράπεζες «για την ενίσχυση των σχέσεων ανταποκριτριών τραπεζών και τη δημιουργία πιθανών συνεργασιών», πρόσθεσε.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Abdelkader Husrieh, δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με το θέμα.

Ο Cakar δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά ελήφθησαν με σκοπό να συμβάλουν στην αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα της Συρίας, στην ευθυγράμμιση των κανονισμών με τα διεθνή πρότυπα και, τελικά, στην ενίσχυση της ανασυγκρότησης της χώρας μετά την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Η κρατική Ziraat παρέμεινε η μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας το 2025, με περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 7,9 τρισεκατομμυρίων λιρών (184 δισεκατομμύρια δολάρια) τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.