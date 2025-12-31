Λογαριασμός
Υπ. Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ

Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων

Θεοδωρικάκος

Παράταση ενός μήνα δόθηκε στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων.

