Παράταση ενός μήνα δόθηκε στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.