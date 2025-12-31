«Το 2026 θα είναι μία χρονιά προκλήσεων, ευκαιριών, επαγρύπνησης και αγώνων για τη βιοτεχνία και την μικρομεσαία επιχείρηση». Αυτό υπογραμμίζει στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κώστας Δαμίγος.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΒΕΑ αναφέρει:

Στεκόμαστε με προσοχή, οργάνωση και σχεδιασμό σε όλα τα θέματα: Φορολογία, ασφάλιση, διατάξεις, νόμοι, εξωστρέφεια, προβλήματα κλάδων, χρηματοδοτικά προγράμματα. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, είναι ο σύμβουλος και ο οργανισμός που προστάτευε και συνεχίζει να προστατεύει πάντα τα δικαιώματα των βιοτεχνικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Θα καταβάλουμε πάντα, κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων - μελών μας.

Ανανεώνουμε και εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες μας, προσθέτουμε και άλλες καινοτόμες ανταποδοτικές, εργαζόμαστε διαρκώς για την πρόοδο και την ευημερία των κλάδων μας και της Εθνικής μας οικονομίας.

Όλες και όλοι μαζί για μία σύγχρονη, βιώσιμη και λειτουργική μικρομεσαία βιοτεχνική επιχείρηση.

Καλή χρονιά, με υγεία, θέληση, πάθος και δυνάμεις».

Πηγή: skai.gr

