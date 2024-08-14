Η Mars εξαγοράζει την εταιρεία που φτιάχνει τα Pringles για 36 δισ. δολάρια 

Deal ύψους 36 δισ. δολ., ένα από τα μεγαλύτερα στον κλάδο των συσκευασμένων τροφίμων, φέρνει η Mars (παράγει μεταξύ άλλων τα M&M's και τα Snickers) καθώς αποφάσισε να εξαγοράσει την Kellanova, εταιρεία που παρασκευάζει τα Pringles και τα Cheez it.

Η Mars θα καταβάλει $83,50 ανά μετοχή, με την τιμή να αντιστοιχεί σε premium 33% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Kellanova στις 2 Αυγούστου, πριν τα πρώτα δημοσιεύματα του Reuters, ότι κυοφορείται συμφωνία μεταξύ της Mars και της εταιρείας που παράγει τα Pringles.

Οι μετοχές της εταιρείας ανέβηκαν κατά 8% στα $80,45 στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Όλα τα δημοφιλή σνακ «κάτω από την ίδια στέγη»

Ο κλάδος των συσκευασμένων τροφίμων στις ΗΠΑ βρίσκεται σε αναζήτηση συμφωνιών ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις από το γεγονός ότι οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, λόγω της αύξησης των τιμών.

Επίσης, οι επενδυτές ανησυχούν για τυχόν πτώση στις πωλήσεις, λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic και το Wegovy, τα οποία μειώνουν την όρεξη και οδηγούν σε αίσθημα πληρότητας.

Η Mars δήλωσε πως μέσω της συμφωνίας σχεδιάζει να ενισχύσει τον τομέα των snaks, επενδύει σε τοπικό επίπεδο και θα εισάγει περισσότερο υγιεινές επιλογές.

Η εταιρεία ελέγχει το 5,4% της αμερικανικής αγοράς σνακ, με την Kellanova να ελέγχει περίπου 3,9%, σύμφωνα με στοιχεία της GlobalData, πολύ πίσω από την PepsiCo που είναι market leader.

Το ύψος της συμφωνίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από την εξαγορά 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Wrigley, που έφερε κάτω από την ίδια στέγη δημοφιλή σνακ, όπως τα Mars' Twix, τις σοκολάτες Bounty και Milky Way, καθώς και σνακ της Kellanova, όπως τα Pop-Tarts, τα Rice Krispies Treats και τις Eggo frozen waffles.

Η εξαγορά δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πολλά αντιμονοπωλιακά εμπόδια λόγω της περιορισμένης αλληλεπικάλυψης μεταξύ των προϊόντων των δύο εταιρειών, είπαν νομικοί εμπειρογνώμονες στο Reuters.

Ο χωρισμός Kellanova και Kellogg

Η Kellanova θα γίνει μέρος της Mars Snacking, με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Πρόεδρο Andrew Clarke και με έδρα το Σικάγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η οποία προβλέπεται το πρώτο εξάμηνο του 2025, δήλωσαν οι εταιρείες.

Η Kellanova, η οποία χωρίστηκε από τη WK Kellogg τον περασμένο Οκτώβριο, έχει παρελθόν στον χώρο των αλμυρών σνακ και στην πώληση δημητριακών εκτός της Βόρειας Αμερικής. Η WK Kellogg έμεινε με τη βορειοαμερικανική επιχείρηση δημητριακών της Kellogg, της αρχικής μητρικής εταιρείας.

Σημειώνεται πως η εταιρεία κατέγραψε καθαρές πωλήσεις άνω των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023.

