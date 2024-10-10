Η Κίνα συνεχίζει να "πληγώνει" BMW και Mercedes

Πτώση κατέγραψαν στο γ’ τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις αυτοκινήτων της BMW AG και της Mercedes-Benz στην Κίνα, καθώς το αδύναμο καταναλωτικό κλίμα επέδρασε αρνητικά στις αγορές ειδών πολυτελείας.

Οι πωλήσεις BMW και Mini υποχώρησαν κατά 30%, στη μεγαλύτερη πτώση των τελευταία τεσσάρων και πλέον ετών. Οι πωλήσεις της Μercedes κατέγραψαν πτώση 13% την ίδια περίοδο, με τα ακριβά μοντέλα, όπως η S-Class και το sedan Maybach να ηγούνται της πτώσης.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, οδήγησαν τις δυο γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να προχωρήσουν σε προειδοποιήσεις όσον αφορά την κερδοφορία τους. Σύμφωνα με το Bloomberg οι δυο εταιρείες κολοσσοί ενδέχεται να υποστούν απώλειες και από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων: Το Πεκίνο δήλωσε πως εξετάζει να αυξήσει τους δασμούς σε εισαγόμενα αυτοκίνητα με μεγάλους κινητήρες, ως αντίποινα στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει δασμούς έως και 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η κατά 30% πτώση στις πωλήσεις BMW και Mini στην Κίνα, ώθησε το σύνολο των πωλήσεων της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου σε πτώση 13%. Επίσης, η διοίκηση της BMW τόνισε πως η ανάκληση ενός συστήματος φρένων επηρέασε τις παραδόσεις οχημάτων.

Για τη Mercedes η συνολική κατά 12% πτώση των πωλήσεων στα κορυφαία αυτοκίνητά της, αποτελεί ένα βήμα πίσω στην προσπάθεια της για ανάπτυξη. Πρόκειται για ακόμη ένα προειδοποιητικό σήμα προς τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία η οποία είναι αντιμέτωπη αφενός στη χώρα της με τα υψηλά κόστη και αφετέρου στην Κίνα με τον τοπικό ανταγωνισμό που κυριαρχεί στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι μετοχές των BMW και Mercedes είχαν οριακές μεταβολές την Πέμπτη, ωστόσο από τις αρχές του χρόνου έχουν καταγράψει πτώση 23% και 7% αντίστοιχα. Ύστερα από την κίνηση των τριών μεγάλων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών (συμπεριλαμβανομένης και της Volkswagen AG) τον περασμένο Σεπτέμβριο να μειώσουν τις εκτιμήσεις τους για τα μεγέθη τους, οι επενδυτές έχουν προετοιμαστεί για περαιτέρω αδυναμία στις παραδόσεις αυτοκινήτων.

