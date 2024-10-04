Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει οριστικούς δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής έχει λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από τα κράτη μέλη, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η Επιτροπή, ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα παράλληλα «για να διερευνήσει μια εναλλακτική λύση που θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου».

Έτσι, οι δασμοί, που θα επιβάλλει η ΕΕ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα θα φτάσουν έως το 45%, για περίοδο έως και πέντε χρόνια. Δέκα κράτη μέλη ψήφισαν υπέρ, η Γερμανία και άλλες τέσσερις χώρες ψήφισαν κατά και 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, απείχαν, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές.

Το Πεκίνο καλεί τις Βρυξέλλες να καθυστερήσουν την εφαρμογή

Η Κίνα από την πλευρά της κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθυστερήσει την εφαρμογή των δασμών στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα και να αποφύγει την κλιμάκωση των εμπορικών τριβών, αναφέρουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Το κινεζικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CCCEU) κατήγγειλε εξάλλου σήμερα «τα προστατευτικά μέτρα» των Βρυξελλών, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε ανακοίνωσή του, το CCCEU «εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα αυτό» και ενθαρρύνει «ζωηρά» την Ευρωπαϊκή Ένωση «να καθυστερήσει την εφαρμογή των τελωνειακών δασμών και να προκρίνει την επίλυση των διαφορών και των εμπορικών εντάσεων μέσω του διαλόγου».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεξάγει έρευνα κατά των επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δώσει στη δημοσιότητα τα πορίσματα της πολυδιαφημισμένης έρευνάς της για φερόμενες επιδοτήσεις στις εισαγωγές κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται κάποιες αλλαγές στους προτεινόμενους τιμωρητικούς δασμούς.

Η Επιτροπή, η οποία καθορίζει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, δήλωσε πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κινεζική παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων επωφελήθηκε από εκτεταμένες επιδοτήσεις και πρότεινε αρχικά δασμούς έως 36,3% στις εταιρείες αυτοκινήτων. Τον Ιούλιο είχε σχεδιάσει αρχικά δασμούς έως 37,6%.

