Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος (ΕΚ) και η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSRA) του Abu Dhabi Global Market (ADGM) ανακοίνωσαν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο θεσπίζει ένα επίσημο πλαίσιο συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των δύο Αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Μνημόνιο Συνεργασίας ενισχύει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας στους τομείς της εποπτείας και της ρύθμισης των κεφαλαιαγορών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της υποστήριξης στην άσκηση των αντίστοιχων κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων τους.

Η συνεργασία των δύο Αρχών επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων:

- Στην ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών.

- Στην ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους.

- Στην αντιμετώπιση ζητημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συμμόρφωσης με σχετικές κυρώσεις.

- Στη συνεργασία σε θέματα κοινού εποπτικού ενδιαφέροντος.

Το παρόν Μνημόνιο αποτυπώνει το κοινό πλαίσιο συνεργασίας των δύο Αρχών, με πλήρη σεβασμό στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο κάθε δικαιοδοσίας.

Οι δύο Αρχές επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της σταθερότητας των κεφαλαιαγορών, καθώς και για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ εποπτικών Αρχών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε ότι αυτή η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία της ΕΚ με σημαντικές εποπτικές Αρχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη εποπτεία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις αγορές.

Ο Emmanuel Givanakis, διευθύνων σύμβουλος της FSRA του ADGM, δήλωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Eπιτροπή Κεφαλαιαγροάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας της FRSA. Μέσω της εμβάθυνσης της συνεργασίας με βασικούς διεθνείς ομολόγους μας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας της αγοράς, διαφάνειας και αποτελεσματικής εποπτείας».

Το ADGM είναι το κορυφαίο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο (IFC) με έδρα το Αμπού Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές ζώνες στον κόσμο ως προς την έκταση και το μεγαλύτερο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο στη Μέση Ανατολή και την Αφρική ως προς τον αριθμό των ενεργών αδειών.

Επίσης, το ADGM είναι μία από τις ελάχιστες δικαιοδοσίες παγκοσμίως και η μοναδική στην περιοχή που εφαρμόζει απευθείας το αξιόπιστο νομικό σύστημα του αγγλικού κοινού δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

