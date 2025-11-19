Η Ελευσίνα αναβαθμίζεται ως αμερικανικό αντίβαρο στον ΟΛΠ

Σε ενεργειακό κόμβο και διαμετακομιστικό κέντρο μετατρέπεται η Ελευσίνα. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, με την οποία η ΟΝΕΧ, η οποία έχει αναλάβει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί με 125 εκατ. δολάρια από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από τη ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Με αυτή την κίνηση τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αναβαθμίζονται, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται και ο στόχος των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός λιμανιού - αντίπαλου δέους στον Πειραιά, η εκμετάλλευση του οποίου ανήκει στην κινεζική Cosco.

Το σχέδιο που προωθείται είναι η ανάπτυξη λιμανιού, το οποίο θα περιλαμβάνει τις σημερινές εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας, όπου ήδη εμπλέκεται η DFC, και επιπλέον 400 στρέμματα που εφάπτονται σε αυτά προς την πλευρά του κυρίως λιμανιού της πόλης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ένα λιμάνι πολλαπλών χρήσεων που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολεμικά όσο και εμπορικά πλοία μεταφοράς είτε χύδην φορτίου είτε εμπορευματοκιβωτίων.

Σε συνδυασμό με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, τις υφιστάμενες υποδομές αλλά και υποδομές που θα αναπτυχθούν, η ανάπτυξη αυτού του λιμανιού εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει μια ικανοποιητική εναλλακτική του λιμανιού του Πειραιά, παρά το μικρότερο μέγεθός του.

Οι δηλώσεις Θεοδωρικάκου - Γκίλφοϊλ: «Νέες επενδύσεις, νέες υποδομές - Η ενεργειακή ασφάλεια ισούται με εθνική ασφάλεια»

«Είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου παραγωγικού προτύπου, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο δρόμος της ασφάλειας και της ευημερίας για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χτες, μετά τη συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Συζητήσαμε σήμερα τη συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αυτές είναι δύο προτεραιότητες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως έχω πει, ισούται με εθνική ασφάλεια. Προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός», ανέφερε με τη σειρά της και η κ. Γκίλφοϊλ.

Χατζηδάκης: Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις

Για τα σχέδια για το λιμάνι της Ελευσίνας μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη το βράδυ της Τρίτης, στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Όπως είπε, πράγματι, «η Ελευσίνα έχει λιμάνι, και υπάρχει και χώρος, από όσο αντιλαμβάνομαι, δίπλα στο ναυπηγείο για να υπάρξει άλλο λιμάνι». «Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις».

Και προσέθεσε: «Άλλωστε η πρόταση αυτή, η ιδέα αυτή, είναι σωρευτική. Δεν αποκλείει το ένα λιμάνι τις δραστηριότητες του άλλου». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «και τώρα έχουμε ανταγωνισμό, γιατί έχουμε το λιμάνι του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Ηγουμενίτσας. Ωστόσο, ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι για κοντέινερς σε πολύ μεγάλο βαθμό». Αντιθέτως, όπως είπε, «η ιδέα για την Ελευσίνα αφορά περισσότερο τα λεγόμενα χύδην φορτία, έτσι ώστε να υπάρξει εξειδίκευση και σε ένα άλλο τομέα. Άρα το ένα δεν αποκλείει το άλλο».

Εξέλιξη την οποία επικαλέσθηκε ακολούθως για να υπογραμμίσει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, λόγω και των συμφωνιών με την Chevron και την Exxon. Εκ των πραγμάτων η Ελλάδα καθίσταται «όχι απόληξη της εμπορίας ρωσικού πετρελαίου, αλλά πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου». Και με αυτόν τον τρόπο, «αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η χώρα και η Αμερική έχει κάθε λόγο να είναι ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα», τόνισε.

