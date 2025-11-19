Ρυθμίσεις για υπερχρεωμένους επαγγελματίες: Κατάργηση αξιόποινου σε πτωχεύσεις και... ψυχολογικές συμβουλές με voucher

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μια ευχάριστη έκπληξη για χιλιάδες επαγγελματίες που παλεύουν με τα χρέη επιφύλασσε το Υπουργείο Οικονομικών θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα σετ ξεχωριστών ειδικών ρυθμίσεων (άρθρα 179-181), κάποιες μάλιστα ιδιαίτερα πρωτοποριακές, που επιτρέπουν στους επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Εξάλειψη αξιόποινου στις περιπτώσεις πτώχευσης

Ίσως η πιο σημαντική ρύθμιση που ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, ακόμη κι αν κάποιος κηρύξει πτώχευση, δεν αποφεύγει τα δικαστήρια για τη μη καταβολή των οφειλών του προς το Δημόσιο (εφορία κι ασφαλιστικά ταμεία) και τρίτους. Μια ρύθμιση που κλείνει τον οφειλέτη σε μια…ατέρμονη φυλακή.

Με τη ρύθμιση που προωθείται, αναστέλλεται η δίωξη του οφειλέτη μετά την έκδοση της απόφασης πτώχευσης ή της εγγραφής στο μητρώο φερεγγυότητας.

Αν δε, ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία πτώχευσης και απαλλαγεί με δικαστική βούλα από τα βάρη των χρεών του μετά την παρέλευση 1 έως 3 έτη, τότε διαγράφεται οριστικά το αδίκημα του.

Συμβουλευτική σε θέματα φερεγγυότητας

Εδώ έχουμε σίγουρα την πιο πρωτοποριακή ρύθμιση καθώς Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης σε οφειλέτες φυσικά πρόσωπα–επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα με χρήση voucher».

Είναι μια καθαρά προληπτική ρύθμιση για να μην φτάσουν τα πράγματα στο …χείλος του γκρεμού.



Το πρόγραμμα θα λειτουργεί ως εξής:

Κάθε φορά που ο Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης θα χτυπά καμπανάκι – θα διαπιστώνεται δηλαδή υψηλός κίνδυνος αθέτησης οφειλών, ο επαγγελματίας θα λαμβάνει ένα voucher.

Με την επιταγή αυτή, θα μπορεί να πληρώνει πιστοποιημένους οικονομικούς συμβούλους οι οποίοι θα μελετούν την κατάσταση του και θα διαμορφώνουν ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Το πρόγραμμα όμως πηγαίνει ακόμη πιο πέρα. Δεν καλύπτει μόνο τις οικονομικές και νομικές υπηρεσίες αλλά υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και εμψύχωσης. Το κράτος έρχεται να αναγνωρίσει πόσο επιβαρυντικό για την ψυχική υγεία του οφειλέτη το γεγονός της υπερχρέωσης και του …πληρώνει και τα έξοδα του ψυχολόγου ώστε να μην χαθεί ο έλεγχος. Κι αν χαθεί να είναι πιο εύκολο να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση παροχής υπηρεσιών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος.

Διακοπή διπλής επιδότησης ευάλωτων

Η ρύθμιση αφορά τους ευάλωτους οφειλέτες που λαμβάνουν την επιδότηση του Δημοσίου καθώς πρόκειται να παραδώσουν το ακίνητο τους στον Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων που είναι στα σκαριά.

Προβλέπεται ότι αν ένας τέτοιος οφειλέτης μπει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και υπογράψει νέα σύμβαση ρύθμισης, η συνεισφορά του δημοσίου διακόπτεται άμεσα καθότι δεν μπορεί να απολαμβάνει 2 ευεργετήματα ταυτόχρονα.

Κι αυτό γιατί με τη ρύθμιση διασώζει το σπίτι του και δεν πρόκειται να το παραδώσει ποτέ στον Φορέα Ακινήτων, επομένως δεν συντρέχει και λόγος να παίρνει και την επιδότηση.



Η επιδότηση διακόπτεται επίσης και:

- Σε περίπτωση θανάτου του ευάλωτου οφειλέτη

- Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.