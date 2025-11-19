Του Βαγγέλη Δουράκη

«Παράθυρο ευκαιρίας» έχει «ανοίξει» για χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι τη διετία που διανύουμε έχουν τη δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη με ευνοϊκούς όρους.

Μεταβατικές διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος της ερχόμενης χρονιάς, εξασφαλίζουν σε όσους έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα την αποχώρηση με βάση τα ισχύοντα όρια ηλικίας, ακόμη κι αν η αίτηση υποβληθεί μεταγενέστερα. Μετά την πάροδο της διετίας το «παράθυρο ευκαιρίας» κλείνει οριστικά.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι όλων των κλάδων του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62ου έτους και 40 ετών ασφάλισης. Για όσους δεν διαθέτουν πλήρη 40ετία, παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς έως 7 πλασματικών ετών για τον ιδιωτικό τομέα και έως 12 για το Δημόσιο.

Ποιοι μπορούν να πάρουν άμεσα σύνταξη

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ελάχιστος χρόνος για έξοδο διαμορφώνεται στα 33 έτη για μισθωτούς και 28 για δημοσίους υπαλλήλους.

Σύνταξη μπορούν να λάβουν άμεσα –ή μέχρι το τέλος του 2026– όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1964, αξιοποιώντας τις παρακάτω ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Όσον αφορά στο Δημόσιο οι κατηγορίες συνταξιοδότησης είναι οι εξής:

1. 35ετία (κατοχύρωση 2010)

Όσοι έως 31/12/2021 συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης (με εξαγορά στρατού ή τέκνων) και το 58ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με όριο έως 61 έτη και 6 μήνες.

2. 36ετία (κατοχύρωση 2011)

Όσοι είχαν 36 έτη και 58 έτη ηλικίας έως 31/12/2021 κατοχυρώνουν επίσης όριο 61 έτη και 6 μήνες.

3. 37ετία (25ετία έως 2010)

Όσοι είχαν 25ετία έως 31/12/2010 και 37ετία έως 31/12/2021, κατοχυρώνουν όριο 61 ετών και 2 μηνών.

4. Πρόωρη ή μειωμένη σύνταξη (25ετία έως το 2012)

- 25ετία το 2010 - γυναίκες στα 55

- 25ετία το 2011 - άνδρες και γυναίκες στα 56

- 25ετία το 2012 - άνδρες και γυναίκες στα 57

Όσοι συμπληρώνουν το όριο μετά την 1/1/2023 χρειάζονται πλέον 62 έτη.

Δυνατότητες εξόδου στη σύνταξη στο ΙΚΑ

Σχετικά με το ΙΚΑ, η μόνη δυνατότητα εξόδου πριν τα γενικά όρια αφορά την ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

- Με 7.500 βαρέα και 10.500 συνολικά ένσημα: πλήρης σύνταξη στα 62 ή μειωμένη στα 60.

- Με 3.600 βαρέα και 4.500 συνολικά: πλήρης στα 62.

Για τις γυναίκες στα βαρέα:

2010 - πλήρης στα 55

2011 - στα 56

2012 - στα 57

Από 2013 - στα 62

Παράδειγμα: Μισθωτός με 10.500 ημέρες (7.500 βαρέα) και γεννηθείς 2/1965 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 το 2025 ή στα 62 το 2027.

Προϋπόθεση: 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17ετία.

Τι ισχύει για τους γονείς ανηλίκων

Για μία από τις πιο ευνοϊκές διατάξεις, τους γονείς ανηλίκων ισχύουν τα εξής:

Δημόσιο και ΔΕΚΟ–Τράπεζες (25ετία με ανήλικο):

- 25ετία το 2010 - σύνταξη στα 50

- 25ετία το 2011 - στα 52

- 25ετία το 2012 - στα 55

Παράδειγμα: Πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2012 και γεννηθείς 12/1964 αποχωρεί το 2025.

Δημόσιο και ΔΕΚΟ–Τράπεζες (20ετία με 3+ τέκνα):

- 20ετία το 2010 - χωρίς όριο ηλικίας

- 20ετία το 2011 - στα 52

- 20ετία το 2012 - στα 55

ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ–Τραπεζών (5.500 ημέρες και ανήλικο τέκνο):

- 2010 - μειωμένη στα 50, πλήρης στα 55

- 2011 - μειωμένη στα 52

- 2012 - μειωμένη στα 55

Παράδειγμα: Μητέρα με 5.500 ημέρες το 2011 και γεννηθείσα 12/1965 μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη το 2024.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.