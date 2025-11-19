Στη σημασία της συμφωνίας της ONEX για την Ελευσίνα αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα ερχόταν η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα να επενδύσει σε ένα λιμάνι υπό κατάρρευση.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, αυτές είναι «η καλύτερη απάντησε σε όλους εκείνους που έλεγαν ότι η νίκη Τραμπ ήταν η στρατηγική ήττα του Μητσοτάκη και ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα» στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «από εκεί που η Ελλάδα ήταν στα τάρταρα όλων των δεικτών της Ευρώπης, τώρα η οικονομία της βελτιώνεται με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τον μέσο όρο». Υπενθύμισε ότι το 2019 οι οίκοι αξιολόγησης είχαν «για τα σκουπίδια την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τώρα η χώρα μας έχει όλες αυτές τις επενδύσεις».

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως το βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι «η αύξηση των εισοδημάτων, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η μείωση φόρων και η επιστροφή στην κοινωνία των παραπάνω εσόδων, τα οποία όπως είπε προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας και όχι από την αύξηση των φόρων».

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος των μεγάλων επιχειρήσεων, εκτίμησε ότι θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες ή λίγες εβδομάδες.



