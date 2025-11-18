Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα, συζητήθηκαν επενδύσεις στο λιμάνι της Ελευσίνας και ενεργειακά θέματα.



Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ προωθούν την Ελευσίνα ως διαμετακομιστικό κόμβο, ως «εναλλακτική» και «παράκαμψη» του Πειραιά που έχει περάσει σε κινεζικά συμφέροντα.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή της στο ΑΝΤ1 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει περάσει στην κυριότητα της κινεζικής COSCO, αλλά παράλληλα επισήμανε οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στον Πειραιά, με αμερικανικές επενδύσεις σε άλλα λιμάνια.

Την Κυριακή υπεγράφη και η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 2025 (παράδοση Ιανουάριο) μέχρι τον Μάρτιο του 2026, που όπως σημειώνεται, αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Σημειώνεται ότι η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της πρέσβειρας των ΗΠΑ.



Σήμερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας επιχειρεί η ONEX ως ναυπηγική βιομηχανία και έχει χρηματοδοτηθεί από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.