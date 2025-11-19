Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση λόγω της ανησυχίας για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην αυριανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου της Nvidia προκειμένου να αξιολογήσουν τις προοπτικές του κλάδου.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 498,50 μονάδων (–1,07%), στις 46.091,74 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 275,22 μονάδων (–1,21%), στις 22.432,84 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 55,09 μονάδων (–0,83%), στις 6.617,32 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

