Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου Brent να παραμείνει γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 θα δεχόταν επίσης πλήγμα. Θα μπορούσε να είναι έως και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από τον ρυθμό 1,4% που είχε προβλεφθεί στα τέλη του περασμένου έτους, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο επικεφαλής οικονομικών της ΕΕ, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις (Valdis Dombrovskis), στους υπουργούς Οικονομικών της Ένωσης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Εκτός από τις τιμές του πετρελαίου, το σενάριο υποθέτει ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το υπόλοιπο του έτους. Η επίδραση αυτή σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα είναι κατά 0,7 έως 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από το 2,1% που είχε προηγουμένως προβλεφθεί για το 2026.

Μια σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού θα μπορούσε να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια ως αντίδραση, και οι επενδυτές έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους για μια τέτοια κίνηση μέσα στη χρονιά. Η επόμενη απόφαση της τράπεζας είναι στις 19 Μαρτίου, αν και δεν αναμένεται αύξηση τότε.

Ο επίτροπος προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από την επίδραση της σύγκρουσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Ο Ντομπρόβσκις είπε στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ ότι οι δείκτες είχαν βελτιωθεί πρόσφατα και οι προοπτικές για την οικονομία ήταν ελαφρώς καλύτερες σε σύγκριση με το φθινόπωρο, με ανάπτυξη περίπου 1,5% και 1,6% να αναμένεται για φέτος και για το επόμενο έτος, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άτομα αυτά, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή οι συζητήσεις ήταν ιδιωτικές.

Ωστόσο, αυτή η προοπτική πλέον επισκιάζεται από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Πύραυλοι και drones έχουν πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, επηρεάζοντας την παραγωγή LNG και πετρελαίου. Επιπλέον, η διέλευση πετρελαιοφόρων και άλλων αγαθών μέσω του βασικού Strait of Hormuz έχει σχεδόν σταματήσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «ο αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, το εύρος και την ένταση της σύγκρουσης».

«Η επίμονη στόχευση της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών υποδομών ενέχει τον κίνδυνο να εκθέσει την παγκόσμια οικονομία σε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ μακροπρόθεσμα», είπε.

Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις, ο ΙΕΑ συμφώνησε την Τετάρτη να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, τη μεγαλύτερη απελευθέρωση που έχει γίνει ποτέ.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτιναχθεί από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη διαπραγματεύονταν περίπου στα 50 ευρώ, αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν φτάσει τα 70 ευρώ. Το Brent βρίσκεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Η υπεύθυνη χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ (Isabel Schnabel) δήλωσε την Τετάρτη ότι, παρότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να βρίσκεται στον στόχο του 2% της ΕΚΤ μεσοπρόθεσμα, η νέα πρόβλεψη του Μαρτίου «τουλάχιστον εν μέρει θα αντικατοπτρίζει ήδη» τον αντίκτυπο του πολέμου.

