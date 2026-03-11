Μακρόν: Ο αποκλεισμός του Ορμούζ δεν δικαιολογεί την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ «δεν δικαιολογεί» την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της G7.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο Ιράν δεν θα πρέπει «να μειώσει την προσοχή μας στην Ουκρανία, τη στήριξή μας προς την Ουκρανία ή τη σαφήνεια όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, αναγκάζοντας τους αγοραστές να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Οι κυρώσεις αυτές χαλάρωσαν προσωρινά από την αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να επιτραπεί στην Ινδία να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένο στη θάλασσα, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εξαίρεση διάρκειας 30 ημερών συνιστά ένα «σκόπιμο βραχυπρόθεσμο μέτρο» ώστε να συνεχίσει να ρέει πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά.

Ο Μακρόν επεσήμανε στους ηγέτες κατά τη σημερινή σύνοδο της G7 ότι είναι «σημαντικό να συντονιστούμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα αποκατασταθεί» στο Στενό του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν».



