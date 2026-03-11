Λογαριασμός
ΗΠΑ: Μεικτές τάσεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 289,24 μονάδων (–0,61%), στις 47.417,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 19,03 μονάδων (+0,08%), στις 22.716,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,68 μονάδων (–0,08%), στις 6.775,80 μονάδες.

