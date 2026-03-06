Το Brent ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σήμερα, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «μέχρι την ολοκληρωτική παράδοση» του Ιράν.

Το Brent της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2023. Το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε επίσης τα 91 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

