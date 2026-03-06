Λογαριασμός
Το Brent ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σήμερα, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «μέχρι την ολοκληρωτική παράδοση" του Ιράν»

Βαρέλια πετρελαίου

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σήμερα, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «μέχρι την ολοκληρωτική παράδοση» του Ιράν.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το  Brent της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2023. Το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε επίσης τα 91 δολάρια.

