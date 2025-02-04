Η διορία για τη δήλωση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σκάρτο έναν μήνα ακόμη, έως τις 28 Φεβρουαρίου, έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση, για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων, τα στοιχεία των μισθώσεων αλλά και τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2024. Με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν στο Μητρώο Βραχυχρόνιων μισθώσεων της ΑΑΔΕ, θα υπολογίσει στη συνέχεια η Αρχή το φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πέρυσι υποβλήθηκαν περίπου 2,2 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων και στα δημόσια ταμεία μπήκαν 870εκατ€ από 750εκατ€ το 2023, μια αύξηση δηλαδή 16%. Τα εισοδήματα που θα δηλωθούν θα φορολογηθούν με βάση την εξής κλίμακα :



Εισόδημα Συντελεστής

Έως 12.000€ 15%

12.001-35.000€ 35%

>35.000€ 45%



Όσοι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πάρουν ελαφρά τη καρδία τις σχετικές διορίες και δεν διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους και πολύ περισσότερο δεν οριστικοποιήσουν τη δήλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τότε κινδυνεύουν με φόρο 100% στα εισοδήματα που δήλωσαν ότι στις αρχικές τους δηλώσεις ακόμη κι αν αυτά δεν τα έχουν ακόμη εισπράξει.



Η οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του Διαχειριστή Ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής που έχουν υποβληθεί το 2024, στον ίδιο και σε άλλους δικαιούχους εισοδήματος.

Οι τροποποιήσεις στα στοιχεία καταχώρησης (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) γίνονται χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις.



Επίσης, με βάση τις δηλώσεις στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, θα πραγματοποιήσει και η ΑΑΔΕ τις διασταυρώσεις για να εντοπιστούν αυτοί που αποκρύπτουν εισοδήματα παρότι τα εισπράττουν κανονικά.



Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία που θα δηλωθούν στο μητρώο με τα δεδομένα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO.



Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) τότε οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Ειδικότερα:

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000€. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, πρόστιμο διπλασιάζεται

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100€

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Πηγή: skai.gr

