Ξεκινά σήμερα η υποβολή των αιτήσεων μείωσης ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών, για το 2025. Ειδικότερα με την (Α.1002/2025) Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα, ορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και διαδικασίες μείωσης ΕΝΦΙΑ κατοικιών φυσικών προσώπων, που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών.

Συγκεκριμένα από το 2025 και για τα επόμενα έτη εφαρμόζεται:

Μείωση ΕΝΦΙΑ 20% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα (1) έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Μείωση ΕΝΦΙΑ 10% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Αναλογική μείωση ΕΝΦΙΑ, σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας του ενός (1) έτους και ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τους τρείς μήνες.

Η διαδικασία χορήγησης της μείωσης ΕΝΦΙΑ καθορίζεται ως εξής:

Οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ, έως τις 10/1, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που καλύπτουν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και ήταν σε ισχύ εντός του 2024. Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις, έως τις 14/2 στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία έως τις 28/2. Η ΑΑΔΕ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, η οποία και χορηγείται στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του.

Επισημαίνεται ότι, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, παρέχεται η δυνατότητα, σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

O Υφυπουργός Οικονομικών, Χρήστος Δήμας, δήλωσε: «Συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μείωσης του ΕΝΦΙΑ παρέχοντας ταυτόχρονα φορολογικά κίνητρα στους πολίτες ώστε να ασφαλίζουν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2025 φτάνει μέχρι και το 20%».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Ξεκινούμε φέτος τη διαδικασία μείωσης του ΕΝΦΙΑ νωρίτερα από πέρυσι, ώστε, αξιοποιώντας την εμπειρία της διαδικασίας που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2024, να διευκολύνουμε τους φορολογούμενους που δικαιούνται τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, απλοποιούμε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, αντλώντας και επικαιροποιώντας τα στοιχεία από τις περυσινές αιτήσεις».

