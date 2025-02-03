«Η Πειραιώς για την Πειραιώς». Με αυτό το λογοπαίγνιο, που αποδίδει το νόημα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα του πιστωτικού ιδρύματος στην Αθήνα, έγινε η παρουσίαση της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς με το ΥΠΠΟ για τη χρηματοδότηση της μελέτης ανάπλασης του χώρου Πειραιώς 260.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των μελετών που αφορούν την αποκατάσταση και επανάχρηση της πρώην επιπλοποιίας Τσαούσογλου, όπου, όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΠΟ, πρόκειται να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πολιτιστικός πόλος. «Στόχος μας είναι η αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, με την ανάδειξη των παλαιών βιομηχανικών κτιρίων, η αξιοποίηση και η επανάχρηση των αξιόλογων κτιριακών κελυφών και η ανάδειξη της Πειραιώς ως πολιτιστικό άξονα παράλληλα προς τη λεωφόρο Συγγρού», δήλωσε στην ομιλία της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά την οποία παρουσίασε και κάποια αριθμητικά δεδομένα: «Η υφιστάμενη δόμηση είναι περίπου 27.000 τμ. Η νέα δόμηση θα είναι 24.500 τμ. μετά από κατεδαφίσεις. Οι αδόμητοι χώροι είναι σήμερα 8.890 τμ και με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι 13.360 τμ, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για μια περιοχή σαν την Πειραιώς με την πυκνότατη δόμηση που έχει», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς στην Τράπεζα Πειραιώς να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπλαση και ανάδειξη ενός εμβληματικού τοπόσημου της Αθήνας. Σήμερα με τη δωρεά μας για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση του Πειραιώς 260. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη βιομηχανική και πολιτιστική ιστορία, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική διάσταση, καθώς με την πρωτοβουλία αυτή επιταχύνεται μια μεγάλη επένδυση που θα τον μεταμορφώσει σε έναν ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. «”Η Πειραιώς για την Πειραιώς”. Το λογοπαίγνιο είναι προφανές, αλλά η ουσία είναι βαθύτερη. Για εμάς ο πολιτισμός είναι μοχλός προόδου, δημιουργικότητας και καινοτομίας. Και αυτή η δέσμευση αποτυπώνεται στη σταθερή μας στήριξη σε έργα και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σπουδαία πολιτιστική μας κληρονομιά, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο βιώσιμο μέλλον», συμπλήρωσε.

«Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς με το ΥΠΠΟ για τη χρηματοδότηση της μελέτης ανάπλασης του χώρου Πειραιώς 260», σημείωσε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο Γιώργος Χατζηνικολάου, πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας, που μίλησε για έναν χώρο «γνώριμο», καθώς «τον επιλέξαμε για να παρουσιάσουμε, την περασμένη άνοιξη, τη νέα εταιρική μας ταυτότητα. Είναι ένας χώρος που μας ταιριάζει ως πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο όχι μόνο στηρίζει την επιχειρηματικότητα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την πνευματική και βιομηχανική κληρονομιά της χώρας μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, το Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους χώρους που του έχουν παραχωρηθεί, με μια ορθολογικότερη κατανομή. Η διοίκησή του θα στεγαστεί σε επιπλέον χώρο, οι δε θεατρικές σκηνές θα αποκατασταθούν (κατά προτεραιότητα) για να μπορούν να ικανοποιούν τη σύγχρονη λειτουργία τους. Στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) έχει παραχωρηθεί το Κτίριο Α, η αποκατάσταση του οποίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το Κτίριο Α θα στεγάσει τη λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής πιστών αντιγράφων και γλυπτοθήκης-μοντελοθήκης, ο δε ΟΔΑΠ θα αναλάβει τη διαμόρφωση αναψυκτηρίου, εστιατορίου και πωλητηρίου που θα καλύπτουν τις ανάγκες συνολικά του συγκροτήματος και των χρηστών του.

Στα άλλα κτίρια θα στεγαστούν το Θεατρικό Μουσείο, το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη, καθώς και το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου Ελληνίδων. «Οι πολύτιμες συλλογές του Θεατρικού Μουσείου, μαζί με το Αρχείο και τη βιβλιοθήκη του, αγοράστηκαν το 2021 από το ΥΠΠΟ και πέρασαν στην κυριότητά του. Πρόκειται για την πλουσιότερη συλλογή θεατρικού υλικού στην Ελλάδα», επισήμανε η Λ. Μενδώνη για το Θεατρικό Μουσείο, το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του οποίου θα στεγαστούν στην Οικία Σούτσου επί της οδού Σταδίου 47, ενώ οι συλλογές του θα εκτεθούν στην Πειραιώς 260. Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη θα διατηρήσει την ιστορική του έδρα στην Πλάκα, όμως «οι συλλογές και οι δράσεις του θα αποκτήσουν πλέον χώρο ανάλογα της ποιότητας και της δυναμικής τους». Τέλος, στο συγκρότημα θα στεγαστούν και οι μουσειακές ανάγκες του Λυκείου Ελληνίδων, σε χώρους που παραχώρησε το ΥΠΠΟ, έχοντας αναγνωρίσει την «πολύ μεγάλη συνεισφορά του στη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά».

Οι μελέτες ανατέθηκαν στο γραφείο «Κοκκίνου Κούρκουλας Αρχιτέκτονες & Συνεργάτες», που εκτελεί και το έργο της αποκατάστασης του κτιρίου Α, ενώ η φύτευση του εξωτερικού χώρου, η διαχείριση του νερού, τα υλικά της δαπεδόστρωσης, σύμφωνα με τις αρχές της οικολογίας του τοπίου, της βιοπικοιλότητας, της ανθεκτικότητας και της δημιουργίας βιώσιμων οικοσυστημάτων, ανέλαβε ως συνεργάτης των μελετητών η Έλλη Παγκάλου και το γραφείο «HPA Landscape Architects». Η ενεργειακή ανεξαρτησία του συγκροτήματος θα γίνει με την αξιοποίηση της ηλιακής και της γεωθερμικής ενέργειας.

«Είναι τρομερά σημαντικό ότι μιλάμε για το Θέατρο, την Ενδυμασία, τη Μουσική, τη Γλυπτική… Κι αυτά πάνε να χωροθετηθούν σε μια παλιά βιομηχανία που, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, σταδιακά εκτοπίζεται προς τα προάστια λόγω της ανάπτυξης της πόλης, με τα κουφάρια που μένουν να ζητούν κάποια λύση, κάποια αξιοποίηση. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή όπου η αξιοποίηση της βιομηχανίας στο συγκεκριμένο σημείο αρχίζει να προχωράει. Κι έχει την ευτυχή συγκυρία ότι βρίσκεται δίπλα στην ΑΣΚΤ. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της μελέτης μας η αξιοποίηση αυτής της γειτνίασης. Φανταστείτε απλά ότι η διαδικασία αναπαραγωγής των αγαλμάτων μαζί με εκθέσεις ελληνικής ενδυματολογίας και μόδας, μουσικής, μπορούν να συνυπάρχουν σε αυτόν τον χώρο», τόνισε ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας, που μαζί με τους υπόλοιπους μελετητές παρουσίασαν βασικά σημεία των μελετών τους.

Όπως έγινε γνωστό, η δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς για την εκπόνηση των μελετών είναι του ύψους του 1 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.