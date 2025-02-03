Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τον αντίκτυπο των τελωνειακών δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές από τον Καναδά και την Κίνα. Ωστόσο, οι απώλειες περιορίστηκαν χάρη στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει για έναν μήνα τους δασμούς στα μεξικανικά προϊόντα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 122,75 μονάδων (–0,28%), στις 44.421,91 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 235,49 μονάδων (–1,20%), στις 19.391,96 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 45,96 μονάδων (–0,76%), στις 5.994,57 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.