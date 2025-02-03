Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.500 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ και σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.507,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,70%, ενώ «βουτιά» 4,02% στις 1.357,68 μονάδες κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.505,50 (-2,83%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 186,211 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.668.657 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 2,701 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,85 %, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 3,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισε μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (+1,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-6,82%), της Τιτάν (-5,91%) της Elvalhalcor (-5,68%), της Πειραιώς (-5,16%) και της Alpha Bank (-5,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 13.904.562 και 7.500.662 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 29,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 9 μετοχές, 105 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,68%) και Βιοτέρ (+9,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος (-9,09%) και Χαϊδεμένος (-8,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,2000 -1,49%

ΤΙΤΑΝ: 43,0000 -5,91%

ALPHA BANK: 1,6930 -5,10%

AEGEAN AIRLINES: 10,3600 -4,69%

VIOHALCO: 5,6000 -6,82%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,μ2000 -2,57%

ΔΑΑ:8,3420 -2,66%

ΔΕΗ: 12,8600 -2,50%

COCA COLA HBC:34,0000 +1,80%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1700 -3,13%

ΕΛΠΕ: 7,4000 -1,20%

ELVALHALCOR: 1,9760 -5,68%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1480 -2,77%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 -2,62%

EUROBANK: 2,3190 -4,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7000 -3,74%

MOTOR OIL: 20,5400 -3,84%

JUMBO: 25,5400 -2,52%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,4000 -3,91%

ΟΛΠ:29,5000 -1,34%

ΟΠΑΠ: 16,3800 -1,09%

ΟΤΕ: 14,5400 -0,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1550 -5,16%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3800 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

