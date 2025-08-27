Η απόλυση της Κουκ δεν θα μειώσει τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος ίσως τελικά λάβει κάποια από αυτά που απαιτεί από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση, τον Σεπτέμβριο.

Υπό κανονικές συνθήκες, η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να επιθυμεί να έχει μια ανεξάρτητη Fed. Δηλαδή, μια Fed με την εξουσία να καθορίζει τα επιτόκια όπως κρίνει απαραίτητο για έλεγχο του πληθωρισμού και προώθηση της απασχόλησης. Από οικονομικής άποψης, η χορήγηση τέτοιας αυτονομίας στις κεντρικές τράπεζες έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη, γι' αυτό και οι χώρες σχεδόν παντού, επιτρέπουν την ανεξάρτηση λειτουργία. Από πολιτικής άποψης, ο Τραμπ μπορεί να επικρίνει τη νομισματική πολιτική όσο θέλει χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Θα κερδίσει αν τα πράγματα πάνε καλά και θα έχει κάποιον να κατηγορήσει αν δεν πάνε καλά.

Παρ 'όλα αυτά, η τρέχουσα κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να αναγκάσει τη Fed να μειώσει τα επιτόκια. Σε μια έντονη κλιμάκωση αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην απομάκρυνση της διοικήτριας της Fed, Λίζα Κουκ, για φερόμενη παροχή ψευδών πληροφοριών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις στεγαστικών δανείων. Αυτό έρχεται μετά από μήνες επιθέσεων κατά του Πάουελ, συμπεριλαμβανομένων και ψευδών λόγων για κακοδιαχείριση της ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας. Αν και πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει να εκφοβίσουν τους αξιωματούχους της Fed, αυτή η κυβέρνηση το ανεβάζει σε νέο επίπεδο.

Η πίεση δεν είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια σύντομα. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, η οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη πολιτικής, έχει 19 μέλη, τα περισσότερα από τα οποία θέτουν την υπεύθυνη οικονομική διαχείριση πάνω από τις βραχυπρόθεσμες πολιτικές σκοπιμότητες. Συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ωστόσο, οι αντιλήψεις έχουν σημασία. Αν η Fed θεωρηθεί ότι εκτελεί τις εντολές του προέδρου, οι επιπτώσεις σχεδόν σίγουρα θα είναι το αντίθετο από αυτό που θέλει ο ίδιος. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, το σημείο αναφοράς για τα επιτόκια σε ολόκληρη την οικονομία, θα αυξηθούν καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια αποδυναμωμένη κεντρική τράπεζα δεν θα καταφέρει να περιορίσει τον πληθωρισμό. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μπορεί τελικά να απαιτήσει από τη Fed να αυξήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια υψηλότερα από ό,τι θα έκανε διαφορετικά, ενδεχομένως με κόστος μια ύφεση.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι αγορές φαινόταν να εξακολουθούν να πιστεύουν στην ανεξαρτησία της Fed. Όταν ο Powell υπαινίχθηκε στο Συμπόσιο Οικονομικής Πολιτικής Jackson Hole ότι θα μπορούσε να έρθει μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν σημαντικά σε όλες τις λήξεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει ακόμη η πιθανότητα - παρά τις επιπλοκές που εισάγονται από λανθασμένες εμπορικές και δημοσιονομικές πολιτικές - η κεντρική τράπεζα να επιτύχει μια «ομαλή προσγείωση», κατά την οποία θα μειώσει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% χωρίς να προκαλέσει ύφεση.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι προς το συμφέρον του Τραμπ να μην διαταράξει αυτή την ευαίσθητη διαδικασία. Όσο περισσότερο ανακατεύεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα τα πράγματα να πάνε στραβά ακριβώς τη στιγμή που πρόκειται να πάρει αυτό που θέλει.



