Μπέσεντ: Τα έσοδα από τους δασμούς θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 500 δισ. τον χρόνο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με σημαντική αύξηση από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και πιθανώς μεγαλύτερη αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου ότι η προηγούμενη εκτίμησή του για ετήσιο ποσοστό είσπραξης δασμών ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν πολύ χαμηλή.

«Είχαμε μια σημαντική αύξηση από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και νομίζω ότι θα δούμε μια μεγαλύτερη αύξηση από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Επομένως, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε καθ' οδόν για να ξεπεράσουμε το μισό τρισ. δολάρια, ίσως και προς ένα τρισ. δολάρια. Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει σημαντικά το έλλειμμα του προϋπολογισμού».

Πηγή: skai.gr

