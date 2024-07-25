Απότομη μείωση στα κέρδη για το πρώτο μισό του 2024 και καθοδική αναθεώρηση του guidance για το υπόλοιπο του έτους, ανακοίνωσε η Kering, μητρική εταιρεία της Gucci και άλλων πολυτελών brand.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές της εταιρείας-κολοσσού έκαναν «βουτιά» έως και 9% καθώς άνοιξαν οι αγορές, σε χαμηλά 7 ετών.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος πολυτελείας ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι τα έσοδά του μειώθηκαν κατά 11% το πρώτο εξάμηνο του 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση ήταν «στο πλαίσιο της επιβράδυνσης της αγοράς στις περισσότερες περιοχές εκτός από την Ιαπωνία», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

«Υπήρξε μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση στην Κίνα, ενώ οι τάσεις δεν βελτιώθηκαν σημαντικά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη», πρόσθεσε η Kering.

Τα έσοδα του ομίλου στην Ιαπωνία εκτινάχθηκαν κατά 22% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ η απόδοση στην Ασία μειώθηκε κατά 20%.

Η εταιρεία πολυτελείας είπε επίσης ότι αναμένει τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη να μειωθούν έως και 30% σε ετήσια βάση το δεύτερο εξάμηνο του 2024, επικαλούμενη «αβεβαιότητες που επιβαρύνουν την εξέλιξη της ζήτησης από τους καταναλωτές πολυτελείας».

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 42% το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημείωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν σύμφωνο με τις οδηγίες που εκδόθηκαν όταν ο όμιλος ανέφερε τα στοιχεία του για το πρώτο τρίμηνο νωρίτερα φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος LVMH ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης πως οι πωλήσεις του στην αγορά της Ασίας, η οποία περιλαμβάνει την Κίνα όχι όμως την Ιαπωνία, υποχώρησαν κατά 14% στο τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος, σημειώνοντας επιδείνωση σε σχέση με την 6% πτώση που είχε καταγράψει το α’ τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με το BBC, ο γαλλικός όμιλος με έδρα το Παρίσι, δεν είναι μόνος του. Την ίδια κατάσταση βιώνουν και πολλοί από τους ανταγωνιστές του οι οποίοι επίσης βλέπουν τις πωλήσεις τους να υποχωρούν στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Στο ίδιο... καζάνι Burberry, Swatch, Richmont, Hugo Boss

Πέραν του ομίλου LVMH, ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η βρετανική μάρκα Burberry σύμφωνα με την οποία οι πωλήσεις της στην Κίνα υποχώρησαν πάνω από 20% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Και ο όμιλος Swatch -που ελέγχει τις μάρκες Blancpain, Longines και Omega - τόνισε πως η αδύναμη ζήτηση από την Κίνα ώθησε τις πωλήσεις 14,4% χαμηλότερα το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η Richemont, που έχει το σήμα Cartier, είδε τις πωλήσεις της σε Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Μακάου να καταγράφουν πτώση 27%, στο τρίμηνο που έκλεισε στις 30 Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός κολοσσός μόδας, Hugo Boss, υποβάθμισε τις εκτιμήσεις του για τις πωλήσεις του έτους, λόγω των ανησυχιών για την αδύναμη ζήτηση από αγορές όπως η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόσφατα στοιχεία από την Κίνα δείχνουν ότι η οικονομία της προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από την ύφεση που δημιούργησε η πανδημία, καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις τόσο του Ιουνίου όσο και του β’ τριμήνου του έτους κινήθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Πηγή: skai.gr

