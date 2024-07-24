Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία και οι πολυτελείς μάρκες... υποφέρουν 

Ζορίζουν τα πράγματα για τις μεγάλες πολυτελείς μάρκες. Οι πιστοί τους Κινέζοι πελάτες, στον απόηχο της οικονομικής επιβράδυνσης της χώρας, κάνουν ένα βήμα πίσω στις αγορές τους. Σε αυτό το πλαίσιο ο όμιλος LVMH (ελέγχει 75 μάρκες όπως Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co, Moët & Chandon κ.ά.) ανακοίνωσε πως οι πωλήσεις του στην αγορά της Ασίας, η οποία περιλαμβάνει την Κίνα όχι όμως την Ιαπωνία, υποχώρησαν κατά 14% στο τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος, σημειώνοντας επιδείνωση σε σχέση με την 6% πτώση που είχε καταγράψει το α’ τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με το BBC, ο γαλλικός όμιλος με έδρα το Παρίσι, δεν είναι μόνος του. Την ίδια κατάσταση βιώνουν και πολλοί από τους ανταγωνιστές του οι οποίοι επίσης βλέπουν τις πωλήσεις τους να υποχωρούν στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Κινέζοι καταναλωτές περιορίζουν τις ακριβές αγορές, ενώ η κυβέρνηση κλείνει λογαριασμούς influencers οι οποίοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν είδη πολυτελείας.

Ο LVMH, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών ειδών στον κόσμο, δήλωσε επίσης πως ο τζίρος του συνολικά κατέγραψε επιβράδυνση 1% στο τρίμηνο. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου, Bernard Arnault παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος.

“Τα μεγέθη για το πρώτο μισό του χρόνου, αντανακλούν την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα του ομίλου, σε ένα περιβάλλον οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.”

“Αν και παραμένουμε σε εγρήγορση στην τρέχουσα συγκυρία, ο Ομιλος βαδίζει στο δεύτερο μισό του έτους με αυτοπεποίθηση” δήλωσε στους επενδυτές.

Σημειώνεται πως η μετοχή του ομίλου έχει υποχωρήσει κατά 20% σε σχέση με πέρυσι.

Στο ίδιο... καζάνι Burberry, Swatch, Richmont, Hugo Boss

Πέραν του ομίλου LVMH, ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η βρετανική μάρκα Burberry σύμφωνα με την οποία οι πωλήσεις της στην Κίνα υποχώρησαν πάνω από 20% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Και ο όμιλος Swatch -που ελέγχει τις μάρκες Blancpain, Longines και Omega - τόνισε πως η αδύναμη ζήτηση από την Κίνα ώθησε τις πωλήσεις 14,4% χαμηλότερα το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η Richemont, που έχει το σήμα Cartier, είδε τις πωλήσεις της σε Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Μακάου να καταγράφουν πτώση 27%, στο τρίμηνο που έκλεισε στις 30 Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός κολοσσός μόδας, Hugo Boss, υποβάθμισε τις εκτιμήσεις του για τις πωλήσεις του έτους, λόγω των ανησυχιών για την αδύναμη ζήτηση από αγορές όπως η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόσφατα στοιχεία από την Κίνα δείχνουν ότι η οικονομία της προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από την ύφεση που δημιούργησε η πανδημία, καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις τόσο του Ιουνίου όσο και του β’ τριμήνου του έτους κινήθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων.



