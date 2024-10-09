Γερμανία: Ύφεση 0,2% αναμένει η κυβέρνηση για το τρέχον έτος

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναθεώρησε σήμερα επί τα χείρω την πρόβλεψή της για την οικονομία κατά το τρέχον έτος και κάνει τώρα λόγο για ύφεση της τάξης του 0,2%. Ανάκαμψη αναμένεται και πάλι το 2025.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, η Γερμανία θα βρίσκεται σε ύφεση για δεύτερη συνεχή χρονιά, με το ΑΕΠ να μειώνεται κατά 0,2%. Την άνοιξη, η πρόβλεψη της κυβέρνησης αναφερόταν σε ανάπτυξη 0,3%, έπειτα από ύφεση 0,3% το 2023.

Ο κ. Χάμπεκ εμφανίστηκε πάντως περισσότερο αισιόδοξος για το 2025 και το 2026, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ύψους 1,1% και 1,6% αντίστοιχα, καθώς αναμένεται αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω και της μείωσης των επιτοκίων και ενίσχυση των εξαγωγών και, κατά συνέπεια, των ιδιωτικών επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα αποδώσει το πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, κινητροδότησης της εργασίας και μείωσης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η Γερμανία είναι μια χώρα γεμάτη δύναμη», δήλωσε ο υπουργός, πεπεισμένος ότι «παρά τις κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές συνθήκες, θα ξεφύγουμε από την ύφεση». Στα θετικά της οικονομίας ανέφερε την εκτίμηση της κυβέρνησης για μείωση του πληθωρισμού σε 2,2%, ενώ παραδέχθηκε τις αδυναμίες καινοτομίας της Γερμανίας, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά και το γεγονός ότι ο διεθνής ανταγωνισμός έχει ενταθεί, εν μέρει και λόγω των προστατευτικών μέτρων των ΗΠΑ.

