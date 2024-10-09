Η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως για το deal ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Masdar

Το πράσινο φως έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τον κανονισμό συγκεντρώσεων της ΕΕ, για την απόκτηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από την Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar (‘Masdar') των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η συναλλαγή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, αφορά κυρίως τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το deal δεν εγείρει ανησυχίες για τον ανταγωνισμό, δεδομένης της περιορισμένης θέσης που θα έχουν οι εταιρείες στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, σημειώνεται πως το deal εξετάστηκε από την Κομισιόν με βάση την απλουστευμένη διαδικασία εξέτασης συγκεντρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Masdar, εταιρεία ηγέτης της καθαρής ενέργειας των ΗΑΕ, θα αποκτήσει αρχικά το 67% των υφιστάμενων μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, έναντι 20 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας, με στόχο να φθάσει το 100%.

Πηγή: skai.gr

