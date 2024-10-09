ΕΕ: Βοήθεια στην Ελλάδα για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία

Την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εκταμίευση ποσού 101,5 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης (EUSF) για τις καταστροφές που είχε προκαλέσει ο τυφώνας «Ντάνιελ» στην Ελλάδα- και κυρίως στη Θεσσαλία- τον Σεπτέμβριο του 2023. Είχε προηγηθεί σχετική απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών στις 23 Σεπτεμβρίου. Με αυτήν εκταμιεύεται συνολικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τις φυσικές καταστροφές που είχαν πλήξει πέντε ευρωπαϊκές χώρες το 2023: Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία και Αυστρία.



Το μεγαλύτερο ποσό λαμβάνει η Σλοβενία με 428,4 εκ. ευρώ. Στο ποσό της ελληνικής επιχορήγησης περιλαμβάνονται τα 25,4 εκ. ευρώ των «προκαταβολικών πληρωμών» που είχαν εγκριθεί από τον Νοέμβριο του 2023. Εισηγητής του Κοινοβουλίου για την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας ήταν ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Αυτιάς. Όπως αναφέρει ο ίδιος στην Deutsche Welle, είναι πολύ ευχαριστημένος από το γεγονός ότι την έκθεσή του υπερψήφισαν 632 ευρωβουλευτές, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος με το ύψος των κονδυλίων που προβλέπει μέχρι σήμερα το Ταμείο.



«Όταν πήρα στα χέρια μου το τι κάνει το Ταμείο Αλληλεγγύης, τρελάθηκα. Είπα, 'εδώ είναι πτωχοκομείο'» λέει ο Έλληνας ευρωβουλευτής. «Είχε δώσει για καταστροφές τριών δις ευρώ στην Ελλάδα μόλις 20 εκατομμύρια. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Πιέσαμε όλοι μαζί και τελικά το ποσό ανέβηκε στα 100 εκατομμύρια. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης. Να υπάρχει αποθεματικό, το οποίο να είναι ικανό για να γίνονται εκείνη τη στιγμή οι πληρωμές. Να τελειώνουμε γρήγορα».

Μπορούν να αυξηθούν τα ποσά;

Το Ταμείο Αλληλεγγύης ιδρύθηκε το 2002 και μέχρι σήμερα έχει παράσχει βοήθεια σε περισσότερες από 130 περιπτώσεις, όχι μόνο σε κράτη-μέλη, αλλά και σε «συνδεδεμένες» με την ΕΕ χώρες. Επιλέξιμα μέτρα για χρηματοδότηση είναι κυρίως η παροχή πρώτων βοηθειών, ο καθαρισμός περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και οι πρώτες αναγκαίες επιδιορθώσεις στις πληγείσες υποδομές. Μέχρι σήμερα όμως το Ταμείο απλώς συμπληρώνει τις δράσεις και τις δαπάνες των εθνικών κυβερνήσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας προφανώς τα 101,5 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορούν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα, όταν οι ζημιές από τις πλημμύρες του 2023 εκτιμώνται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.



Γι αυτό άλλωστε οι ευρωβουλευτές ζητούν τώρα μία σημαντική αύξηση των πόρων του Ταμείου. Θεωρητικά η νέα Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πρέπει να καταθέσει σχετική πρόταση ως τον Ιούλιο του 2025, ενόψει των δύσκολων διαπραγματεύσεων για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ μετά το 2027. «Το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πτωχοκομείο» λέει ο Γιώργος Αυτιάς. «Στην περίπτωση της Θεσσαλίας έγινε το 2023 η καταστροφή και τα λεφτά θα δοθούν τώρα. Τα λεφτά ήδη έπρεπε να δοθούν στους δύο μήνες μετά την καταστροφή. Και η χρηματοδότηση δεν πρέπει να συμψηφίζεται με άλλες (προηγούμενες) χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, εάν είχε δώσει ένα δισεκατομμύριο στη Βοσνία και της λέει πάρε από αυτά για να σου δώσω τα υπόλοιπα μετά, δεν θα τα πάρει ποτέ η Βοσνία…».

Εστιάζοντας στην οικονομία

Συνεπής προς την εξαγγελία του να ασχοληθεί ως ευρωβουλευτής με την οικονομική πολιτική, ο Γιώργος Αυτιάς συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αλλά και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Φιλοδοξεί άραγε στο μέλλον να αντιταχθεί στην ορθοδοξία της «αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας» που φαίνεται να επικρατεί στη σημερινή Ευρώπη;



«Το πρώτο στοιχείο είναι να ελέγχεις τον προϋπολογισμό σου, να μην μπαίνεις μέσα δηλαδή» λέει ο Έλληνας ευρωβουλευτής. «Η Ελλάδα όχι μόνο δεν μπαίνει μέσα, αλλά έχει και πλεόνασμα. Τί λέω λοιπόν εγώ στην Ευρώπη; Η Ελλάδα δίνει πάρα πολλά χρήματα σε εξοπλισμούς, καμία άλλη χώρα δεν τα δίνει. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απαλλαγεί από αυτά τα πρόσθετα κονδύλια για εξοπλισμούς, ώστε να ανασάνει περισσότερο. Το τρίτο στοιχείο: Ο Νότος πιέζεται ασφυκτικά. Αλλά ο Νότος αγοράζει από τον Βορρά. Αν ο Νότος σταματήσει να αγοράζει αυτοκίνητα, ψυγεία, πλυντήρια κ.ο.κ. τότε ο Βορράς θα πεινάσει. Άρα λοιπόν χρειάζεται κάποια ισορροπία. Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι ούτε από τον Βορρά, ούτε από τον Νότο. Είναι από την Κίνα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.