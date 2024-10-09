Οι ελεγκτικές αρχές για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία των ΗΠΑ δεν έχουν επέμβει για να σταματήσουν το μονοπώλιο κάποιας εταιρείας εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με τη WSJ. Αρκετές υποθέσεις με υψηλό διακύβευμα, συμπεριλαμβανομένων δύο που αφορούν την Google, θα καθορίσουν το κατά πόσον αυτή η περίοδος αδράνειας έρχεται στο τέλος της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την επέμβαση δικαστή, προκειμένου να διαλύσει το μονοπώλιο της μηχανής αναζήτησης της Google, μια κίνηση που θα αναμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται στον χώρο οι τεχνολογικοί γίγαντες.

Μετωπική μεταξύ Google και Υπουργείου Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο δικαιοσύνης (DoJ) ανακοίνωσε ότι τα μέτρα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν «δομικά προαπαιτούμενα», προκειμένου να αποτρέψουν την Google από τη διατήρηση του μονοπωλίου στη διαδικτυακή αναζήτηση.

Η Google, σε απάντησή της υποστήριξε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του DoJ έρχεται μετά από μια δικαστική απόφαση ορόσημο τον Αύγουστο, σύμφωνα με την οποία η Google είχε διατηρήσει την κυριαρχία της στην ηλεκτρονική αναζήτηση μέσω παράνομων πρακτικών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εξετάζει «μέσα που θα εμπόδιζαν την Google να χρησιμοποιεί προϊόντα όπως το Chrome, το Play και το Android προς όφελος της αναζήτησης Google και των προϊόντων που σχετίζονται με την αναζήτηση Google».

Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό της, η αντιπρόεδρος ρυθμιστικών υποθέσεων της Google, Lee-Anne Mulholland, είπε ότι οι συστάσεις «υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία της κυβέρνησης».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να υποβάλει λεπτομερέστερη σειρά προτάσεων έως τις 20 Νοεμβρίου.

Η Google θα μπορεί να υποβάλει τα δικά της προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Η δικαστική διαμάχη τον Αύγουστο που κόστισε στην Google

Η δικαστική απόφαση τον Αύγουστο ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για την Alphabet, τη μητρική εταιρεία της Google.

Έγινε μετά από μια δίκη 10 εβδομάδων, στην οποία οι εισαγγελείς κατηγόρησαν την Google ότι πληρώνει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Apple και της Samsung, για να διασφαλίσει ότι είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησής τους.

Οι δικηγόροι της Google υποστήριξαν ότι οι χρήστες έλκονται από τη μηχανή αναζήτησης επειδή τη βρίσκουν χρήσιμη και ότι η Google επενδύει για να την κάνει καλύτερη για τους καταναλωτές.

Υπάρχουν και άλλες εκκρεμείς αγωγές κατά μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας - συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών του Facebook Meta, Amazon και Apple - που τις κατηγορούν για αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Οι αγωγές αποτελούν μέρος των προσπαθειών των αμερικανικών αρχών να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.