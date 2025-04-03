Τι προβλέπει ο κανονισμός για τη σχέση παροχών τουριστικών καταλυμάτων και πελατών - Αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το 2024 έκλεισε με την ΕΚΠΟΙΖΩ να δέχεται 1.130 καταγγελίες για ζητήματα του είχαν να κάνουν με τον τουρισμό (καταλύματα και μεταφορές). Αριθμός που ήταν αυξημένος κατά σχεδόν 32% σε σχέση με το 2023 και το 2022 (860 και 850 αντίστοιχα) και ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με πιο πίσω στο χρόνο, γεγονός το οποίο είναι μια ένδειξη ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της «Δανιμαρκίας»

Η επικαιροποίηση του οδηγού σχέσεων ανάμεσα στα καταλύματα και τους πελάτες τους από την υπουργό Τουρισμού δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή. Ο νέος οδηγός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει αυστηρά πρόστιμα έως 5.000€ για τους παραβάτες.

Ο πάροχος τους καταλύματος μπορεί να αρνηθεί την μίσθωση μόνο σε δύο περιπτώσεις:

Αν ο πελάτης αρνείται να παρουσιάσει νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς του

Αν ο πελάτης αρνείται να παρουσιάσει έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στο όνομά του, εφόσον αυτή έχει τεθεί ρητά από τον πάροχο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενοικίαση δωματίου/διαμερίσματος/κλίνης/θέσης.

Για την αποφυγή «παρεξηγήσεων» και σίγουρα πριν τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης ο πάροχος του καταλύματος πρέπει να έχει γνωστοποιήσει με ευκρινή και κατανοητό τρόπο:

Την ταυτότητα του όπως την εμπορική του επωνυμία, ή/και τον διακριτικό τίτλο του. (Το υπουργείο Τουρισμού συνιστά στους παρόχους η απόκτηση του Σήματος Τουριστικού Καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς)

Τη γεωγραφική του διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ιστοσελίδα του, εφόσον υπάρχουν.

Την επίσημη κατάταξη του καταλύματος, εφόσον υφίσταται, καθώς και την ύπαρξη διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και παροχών αυτού, (συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών, εστιατορίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ά.).

Την ώρα άφιξης (check-in, το αργότερο έως τις 15.00) και αναχώρησης (checkout), και το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τη συνολική τιμή, με σαφή αναφορά στις παροχές και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή αυτή, και στις τυχόν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις καθώς και στους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής

Τυχόν εγκαταστάσεις, παροχές και συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, με σαφή ενημέρωση για την επί πλέον χρέωση που ισχύει για τη χρήση τους.

Λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την πολιτική του, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την απόφαση του πελάτη

Κρατήσεις

Εάν, ο πάροχος δεν μπορεί να διαθέσει στον πελάτη το μισθωμένο από αυτόν δωμάτιο/διαμέρισμα/κλίνη/ καθ’ όλη τη συμφωνηθείσα διάρκεια, υποχρεούται να διασφαλίσει τη διαμονή του πελάτη, για όλη ή την υπολειπόμενη διάρκεια, σε άλλο κατάλυμα, τουλάχιστον, της ίδιας κατηγορίας, το οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή και διαθέτει, τουλάχιστον, τις ίδιες παροχές με το δικό του κατάλυμα.

Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς του πελάτη και με την ενδεχόμενη επιπλέον διαφορά του μισθώματος για τη διαμονή του στο νέο κατάλυμα.

Η σύμβαση της μίσθωσης θεωρείται έγκυρη μόνο όταν ο πελάτης υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει τη γραπτή συγκατάθεσή του ή έχει καταβάλει το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στην προσφορά του παρόχου ως προκαταβολή ή ως εξόφληση της κράτησης. Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το κόστος 1 διανυκτέρευσης.

Ο πάροχος υποχρεούται να απαντήσει στον πελάτη σε σταθερό μέσο σχετικά με την αποδοχή ή μη της κράτησης στο κατάλυμά του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης κράτησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η έγγραφη επιβεβαίωση γίνεται αποκλειστικά από τους διαχειριστές της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Ακύρωση κράτησης

Εάν ο πελάτης δεν χρησιμοποιήσει τα καταλύματα πρέπει καταβάλλει στον πάροχο, για το διάστημα που δεν χρησιμοποίησε το κατάλυμα, αποζημίωση ίση με το ήμισυ του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει εάν το χρησιμοποιούσε. Τυχόν προκαταβολή που έχει καταβληθεί από τον πελάτη συμψηφίζεται. (Ισχύει και για την καθυστερημένη προσέλευση εκτός αν αυτή οφείλεται σε αναπόφευκτες κι έκτακτες περιστάσεις)

Ο πελάτης δεν έχει καμιά υποχρέωση εάν ενημερώσει για την ακύρωση τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την έναρξη της σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση ο πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα την προκαταβολή που τυχόν εισέπραξε.

Κατ’ εξαίρεση, ο πάροχος μπορεί να προτείνει στον πελάτη ειδική εκπτωτική τιμή υπό τον όρο της άμεσης εξόφλησης και χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη. Εάν ο τελευταίος αποδεχθεί εγγράφως την ειδική εκπτωτική τιμή και προβεί σε ακύρωση της κράτησης, ο πάροχος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Ανανέωση - Λήξη μίσθωσης

Η μίσθωση ανανεώνεται αυτοδικαίως για κάθε επόμενη ημέρα από τη λήξη της, εφόσον δεν έχει γίνει ειδοποίηση από τον πάροχο προς τον πελάτη ή αντιστρόφως για τη μη συνέχιση αυτής. Εάν ο πάροχος ή ο πελάτης ειδοποιήσει για τη λήξη της μίσθωσης, η ειδοποίηση γίνεται 1 ημέρα νωρίτερα.

Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την άμεση εκκένωση του δωματίου και την αποχώρησή του από το ξενοδοχείο. Ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει το μίσθωμα που οφείλεται για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκεια της κράτησης.

Ευθύνη παρόχου

Ο πελάτης οφείλει κατά την άφιξή του στο κατάλυμα να παραδίδει στον πάροχο τα πολύτιμα αντικείμενα ή τα αντικείμενα μεγάλης αξίας και τα χρήματα που μεταφέρει, έναντι απόδειξης. Σε περίπτωση μη παράδοσης, ο πάροχος απαλλάσσεται από την ευθύνη αποζημίωσης του πελάτη για βλάβη, καταστροφή ή απώλεια τους εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του παρόχου.



Πηγή: skai.gr

