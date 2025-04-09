Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία θα γίνει σε χρόνο, τον οποίο θα συζητήσουν οι δυο πλευρές και εξαρτάται από τα προγράμματα των δύο ηγετών και από τη συγκυρία τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στους ιστότοπους ot.gr και tovima.gr ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν έχουν παγώσει οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες και συνεχίζονται κανονικά όλοι οι πυλώνες που αφορούν τον Πολιτικό Διάλογο, τη Θετική Ατζέντα, συνεχίζονται τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. "Το Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο είναι το επιστέγασμα όλων των πυλώνων του ελληνοτουρκικού διαλόγου, θα γίνει σε σχετικά σύντομο χρόνο" σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός θερμού Απριλίου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή τις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε περίπου δύο χρόνια μέσα στον ελληνοτουρκικό διάλογο που -όπως είπε- έχει παραγάγει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. "Έχει παραγάγει πρώτα και πάνω απ' όλα την επανεκκίνηση των συζητήσεων για το Κυπριακό. Έχει παραγάγει τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών. Έχει παραγάγει ουσιαστικά τον μηδενισμό των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, μια καλύτερη κατανόηση, ένα καλύτερο διμερές εμπόριο. Η πραγματικότητα είναι ότι πάντοτε υπάρχουν εντάσεις. Η γεωγραφία, δυστυχώς, μέσα στους αιώνες, αντί να μας ενώνει, μας διχάζει. Και πάντοτε οι εντάσεις αυτές παράγουν αρκετές φορές μια έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των μερών. Θέλω να σας πω ότι εμείς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πάντοτε με ψυχραιμία. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Η πρόθεση της Ελλάδας και της Κύπρου είναι να συνεχιστεί κανονικά η έρευνα και η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Εξάλλου, η πόντιση επιφανειακών καλωδίων προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και δεν απαιτεί την οποιαδήποτε άδεια. Η αίσθηση και η προσδοκία μου είναι ότι θα συνεχιστεί κανονικά το έργο" είπε.

Προσέθεσε ότι είναι ένα έργο, το οποίο είναι ελεύθερο κατά το διεθνές δίκαιο και η Μεσόγειος ολόκληρη είναι σπαρμένη από επιφανειακά καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να παρεμποδιστεί.

"Δυστυχώς, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, αναπαράγει αυτού του τύπου τις εντάσεις και θα συνεχίσει να τις αναπαράγει έως ότου καταλήξουμε σε μία κοινή κατανόηση, σε μία συμφωνία, σε μία παραπομπή μέσω συνυποσχετικού. Η προσπάθειά μας είναι να διασφαλίζουμε εν ειρήνη το διεθνές δίκαιο και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε" είπε.

Αναφερόμενος στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό είπε ότι είναι μία υποχρέωση, η οποία υπάγεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα είναι υπερήμερη από μακρού χρόνου.

"Θα έπρεπε ήδη να είχαν κατατεθεί τα σχέδια για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Θα κατατεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να μην έχουμε και αυτή την υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή έχουν σωρευτεί μέσα στο χρόνο πολλά ζητήματα, τα οποία δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις, είναι σημαντικό να διατηρείται η ψυχραιμία και η αμοιβαία κατανόηση. Η δική μας πρόθεση είναι να μπορούμε να βρούμε τους κοινούς εκείνους τόπους για να πορευόμαστε. Ξέρετε, είμαστε ταγμένοι από τη γεωγραφία και επιχειρούμε εδώ και δύο χρόνια να μετατρέψουμε τη γεωγραφία σε γέφυρα παρά σε διχασμό" προσέθεσε.

Σημείωσε ότι είμαστε πάντοτε σε μια κατάσταση επιφυλακής για όλα γιατί οι βεβαιότητες και στα κομμάτια της γεωπολιτικής ανάλυσης έχουν ουσιαστικά καταργηθεί, την τελευταία τριετία.

"Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί σε πολύ υψηλό βαθμό. Η έλευση της νέας αμερικανικής Διοίκησης έχει δημιουργήσει, πράγματι, νέα δεδομένα στα ζητήματα αυτά. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω τη δική μας θέση, γιατί θέλω να σας εξομολογηθώ ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην ετεροκαθορίζεται η χώρα και έχει πολλούς λόγους να μην ετεροκαθορίζεται η χώρα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι σχέσεις μας με το Ισραήλ είναι στρατηγικής σημασίας. Επιβεβαιώνεται καθημερινά, επιβεβαιώνεται με υψηλού επιπέδου συναντήσεις" είπε ο κ.Γεραπετρίτης. Προσέθεσε ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα, η οποία διατηρεί παράλληλα και πολύ ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με όλον τον αραβικό κόσμο, ενώ παραμένουν -όπως είπε- σε υψηλό πολύ καλές οι στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ όπως απέδειξε η πρόσφατη επίσκεψή του και η συνάντησή του με την αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο.

"Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα, τουλάχιστον στον δικό μας δυτικό χώρο, η οποία αυτή τη στιγμή να έχει άριστες σχέσεις με όλον τον πλανήτη και αυτό είναι εκείνο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό. Η Ελλάδα είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, απολαύει πολύ μεγάλης διεθνούς αναγνώρισης, έχει εταιρικές στρατηγικές σχέσεις με μεγάλους παίκτες. Η Τουρκία έχει τη δική της στάση απέναντι στην εξωτερική πολιτική. Έχει πολύ απλωμένη εξωτερική πολιτική σε πολλά πεδία - και όχι πάντοτε ήσυχα πεδία- αυτού του κόσμου. Νομίζω, ότι εκείνο, το οποίο προέχει για μας είναι να στήσουμε τη δική μας διπλωματία σε στέρεα θεμέλια και τα θεμέλια αυτά να προσπαθούμε κάθε φορά να τα μεγαλώνουμε" είπε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό δήλωσε "συγκρατημένα αισιόδοξος και σίγουρα πολύ πιο αισιόδοξος από όταν ανέλαβα το οφίκιο του υπουργού Εξωτερικών, όταν ήταν πολύ δύσκολη στιγμή για το Κυπριακό" ενώ υπενθύμισε ότι για επτά χρόνια δεν είχε υπάρξει καμία συνάντηση μετά το Crans Montana και φαινόταν το Κυπριακό να μην είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Γενικού Γραμματέα.

"Σήμερα το Κυπριακό φαίνεται να είναι η πρώτη, εκτός πολέμων, προτεραιότητα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών" είπε.

Αναφερόμενος στους δασμούς που επέβαλλε η διοίκηση Τραμπ ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι κανένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι καταρχήν θετικός και είναι προφανές ότι παράγει ανησυχία, ενώ η διελκυστίνδα, την οποία βιώνουμε την εποχή αυτή, με μέτρα και αντίμετρα, τα οποία αφορούν δασμούς και άλλα οικονομικού χαρακτήρα μέτρα, δημιουργούν ένα εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον. Εκτίμησε ότι μπορούμε να αναμένουμε και αρνητικά παρεπόμενα, όπως είναι ο πληθωρισμός, η ύφεση ή και η αύξηση των επιτοκίων και σημείωσε ότι η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να αναζητούμε ουσιαστικές, παραγωγικές λύσεις στα όποια προβλήματα εμπορίου υφίστανται.

"Ο προστατευτισμός έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι δεν έχει μακροπρόθεσμα συντελέσει σε μια ουσιαστική λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. Για εμάς ως Ελλάδα, αλλά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αναζητήσουμε, μέσω μιας πιο διαβουλευτικής προσέγγισης, τις λύσεις στα όποια προβλήματα του διεθνούς εμπορίου και να μην οδηγούμαστε σε έναν τέτοιου τύπου διαγκωνισμό, ο οποίος μόνο αρνητικός θα είναι για όλους" τόνισε ο κ.Γεραπετρίτης.

Πηγή: skai.gr

