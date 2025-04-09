Φάμελλος για δασμούς ΗΠΑ: «Μπαίνουμε σε έναν οικονομικό πόλεμο και δεν υπάρχουν πόλεμοι χωρίς θύματα»

Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τις οικονομικές εξελίξεις μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, τα Τέμπη και τις πολιτικές προκλήσεις στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών από τις 9 έως τις 12 Απριλίου, ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλο, και τη Δημοσιογράφο της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Δήμητρα Κρουστάλλη.

Άρτι αφιχθείς από τις Βρυξέλλες, σε ερώτηση της κας Κρουστάλλη για το πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, ο κ. Φάμελλος απάντησε ότι «σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουν οι πολίτες, δεν είναι τόσο κοινωνική. Παγωμένη παρακολουθεί, ως θεατής, εξελίξεις που θα έπρεπε να έχει ήδη προλάβει, είτε να έχει απαντήσεις γι’ αυτές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Η Ευρώπη δεν έχει διαμορφώσει μια δική της αυτόνομη, πολυδιάστατη πολιτική», σημείωσε.

Στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για έναν εν εξελίξει οικονομικό πόλεμο, τόνισε ότι πράγματι «μπαίνουμε σε έναν οικονομικό πόλεμο και είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν πόλεμοι χωρίς θύματα», ενώ προσέθεσε ότι η διοίκηση Τραμπ αγνοεί τους φορείς και άρα η απάντηση της Ευρώπης «πρέπει να είναι περισσότερη συνεργασία. Πρέπει να δυναμώσουμε τους θεσμούς, χρειάζεται μια προοδευτική συμμαχία, και όχι μόνο για τους δασμούς, αλλά και για την ειρήνη και την κλιματική κρίση. Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε στη μείωση του εισοδήματος των πολιτών λέγοντας ότι «δεν μπορούμε χωρίς εισοδήματα να δώσουμε μάχη. Έχουμε κάνει πρόταση για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, έχουμε εισηγηθεί τη μείωση του ΦΠΑ στα καταναλωτικά προϊόντα και του ειδικού φόρου στα καύσιμα».

Σχολιάζοντας τη σημερινή παραίτηση του Αναπληρωτή Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χ. Παπαδημητρίου ο κ. Φάμελλος τόνισε: «έπρεπε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να είναι ανεξάρτητος φορέας. Η Ε.Ε. είχε επισημαίνει ότι ο φορέας δεν είναι ανεξάρτητος και δεν έχει τον έλεγχο», ενώ πρόσθεσε ότι από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητηθεί να υπάρξει έλεγχος και για τη σύμβαση 717 και για τον Χρήστο Σπίρτζη, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τη δημοσκοπική στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι υπήρξε αλλαγή σελίδας, γιατί υπήρχε σοβαρό κενό αξιοπιστίας, ενώ έδωσε έμφαση στις εξελίξεις που θα φέρει το μεγάλο συνέδριο επανεκκίνησης του κόμματος, τον Ιούνιο.

Η κα. Κρουστάλλη έθεσε ερωτήματα για το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών. Σχετικά με τη συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, τόνισε ότι «δεν είναι εύκολες αυτές οι αλλαγές», ενώ σε σχέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ότι «δεν έχει τοποθετηθεί με προοδευτικές απόψεις. Το τελευταίο διάστημα ανασύρει δοξασίες. Όταν αποκτήσει πρόγραμμα, μπορούμε να συζητήσουμε».

Αναφορικά, δε, για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι και από τις δύο πλευρές διατυπώνεται η ίδια προοπτική και βούληση. « Έχουμε την ίδια ακριβώς στρατηγική, είμαστε σε μια αποτελεσματική κατεύθυνση για την κοινωνία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ανάληψη της θέσης του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ σημαντική ευθύνη και την υπηρετεί με συνεδριακή απόφαση.

