Συρεγγέλα στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Πράξη πολιτικής δολιοφθοράς η σύλληψη Ιμάμογλου

Για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, μίλησε η Μαρία Συρεγγέλα, από το βήμα της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ειδικότερα, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η γραμματέας Π.Ε. της ΝΔ, βουλευτής Δυτικής Αθήνας και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία της: «Η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου είναι μια υπολογισμένη πράξη πολιτικής δολιοφθοράς. Η μαζική απαγόρευση διαδηλώσεων και οι συλλήψεις φοιτητών και ειρηνικών πολιτών αποτελούν επίθεση στην ίδια την ουσία της ελευθερίας.»

«Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία γινόμαστε μάρτυρες σε μια πρωτοφανή πρόκληση των δημοκρατικών αξιών. Οι δημοσιογράφοι φιμώνονται, οι δικαστές διώκονται, η αντιπολίτευση φυλακίζεται και επιχειρείται η διάλυση της κοινωνίας των πολιτών.» όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η βουλευτής.

Η κα Συρεγγέλα ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της τονίζοντας την ανάγκη ανάδειξης της κατάστασης σε ευρωπαϊκό ζήτημα αξιών. «Ως μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να προασπίζουμε διαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Γι’ αυτό η σιωπή στην κατεδάφιση της δημοκρατίας στην Τουρκία δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή.»

Η ομιλία της κας Συρεγγέλα πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της γραπτής δήλωσης που κατέθεσε για άμεση δράση η πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και βουλευτής Χανίων της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατία και οι ελεύθερες εκλογές στην Τουρκία.

