Ξεπέρασε το 75% ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Μάιο

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Μάιο. Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός έφτασε στο 75,5% τον Μάιο, από λίγο χαμηλότερα του 70% που ήταν έναν μήνα πριν. Η μηνιαία αύξηση των τιμών, επίσης επιταχύνθηκε και έφτασε στο 3,4%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα της έντονης ανόδου των τιμών σε εκπαίδευση, στέγαση και εστιατόρια, με βάση τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε στο 74,8% τον Μάιο, στο υψηλότερό του επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022, για να μειωθεί στο 42,6% έως το τέλος του 2024. Με βάση τις εκτιμήσεις των ίδιων οικονομολόγων η αύξηση των τιμών σε μηναία βάση αναμενόταν μεταξύ 2,7% και 3,3%.

Ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε ότι “τα χειρότερα έχουν περάσει” συμπληρώνοντας πως προσβλέπει σε βελτίωση από τον τρέχοντα μήνα. “Η μεταβατική περίοδος για την καταπολέμηση του πληθωρισμού έχει ολοκληρωθεί και εισερχόμαστε σε διαδικασία αποπληθωρισμού" ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

En kötüsü geride kaldı!



Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz.



Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon… pic.twitter.com/oA2OPrMr87 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 3, 2024

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας έχει αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 4.150 μονάδες βάσης από τον περασμένο Ιούνιο και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής της αν “υπάρξει σημαντική και επίμονη επιδείνωση των προοπτικών.”

Τον Μάρτιο η κεντρική τράπεζα της χώρας αύξησε τα επιτόκια κατά 500 μονάδες βάσης, στο 50%, επικαλούμενη την επιδείνωση των προοπτικών του πληθωρισμού, διατηρώντας τα έκτοτε αμετάβλητα.

Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής σηματοδότησε μια έντονη αναστροφή της πολυετούς νομισματικής τόνωσης που προωθούσε ο Πρόεδρος της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο να τονώσει την ανάπτυξη, στέλνοντας όμως τον πληθωρισμό στα ύψη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.