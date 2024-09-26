Υψηλότερα κινήθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο α΄εξάμηνο του έτους. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη των μετόχων του Ομίλου προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν αύξηση 20,1% και ανήλθαν στα € 65,7 εκατ. (εκ των οποίων € 54,9 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες). Η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) αυξήθηκε κατά 7,5% στην ίδια χρονική περίοδο, ανερχόμενη στα € 269,1 εκατ. (εκ των οποίων 172,2 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες), ενισχυμένη από τους τομείς των κατασκευών, παραχωρήσεων και ΑΠΕ, με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να διαμορφώνεται σε 17,8% έναντι 15,6% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε € 1.515,2 εκατ. (εκ των οποίων € 1.362,8 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) έναντι € 1.604,3 εκατ., κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από τον τομέα θερμικής ενέργειας.

Ορόσημο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του Ομίλου και της υλοποίησης της στρατηγικής του να μετεξελιχθεί σε κορυφαίο διαφοροποιημένο Όμιλο υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναμένεται να αποτελέσει η συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 20.06.2024 με την εταιρεία ABU DHABI FUTURE ENERGY PJSC – MASDAR, για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής (36,59%) που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η αξία της Συναλλαγής για το ποσοστό συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται στο ποσό των 880 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης του επιτρεπόμενου μερίσματος), αποτιμώντας το σύνολο των μετοχών (100%) της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο ποσό των 2,4 δισ. ευρώ και τη συνολική αξία της Συναλλαγής (Enterprise Value) στα 3,2 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής προβλέπεται η εξαγορά από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ των μη σχετιζόμενων με ΑΠΕ δραστηριοτήτων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (διαχείρισης απορριμμάτων των περιφερειών Πελοποννήσου και Ηπείρου, ηλεκτρονικού εισιτηρίου κ.α. ήτοι “Non-core assets”) έναντι τιμήματος € 67,5 εκατ. περίπου. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προχωρούν σύμφωνα με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα που προέβλεπαν κλείσιμο της συναλλαγής σε ένα διάστημα 4-6 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της συμφωνίας.

Εντός της τρέχουσας περιόδου ο Όμιλος, παραμένοντας προσηλωμένος στην εκτέλεση του επενδυτικού του πλάνου, προχώρησε στην υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για την Εγνατία Οδό και την Αττική Οδό, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των € 5,0 δισ.. Για την Αττική Οδό συγκεκριμένα αναμένεται η έναρξη της περιόδου παραχώρησης το επόμενο διάστημα όπου πλέον θα συνεισφέρει σημαντικά, επαναλαμβανόμενα και προβλέψιμα έσοδα για μακροπρόθεσμο διάστημα. Επίσης, συνεχίζεται η ωρίμανση νέων έργων με τη μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή (50/50 με την Motor Oil) να βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης να ξεπερνάει το 36% σε ποσοστό ολοκλήρωσης κατασκευής και να συνεχίζονται εντατικά οι προκαταρτικές εργασίες για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα (IRC) στο Ελληνικό. Τέλος, εντός του Α’ Εξαμήνου 2024 ο Όμιλος ανακηρύχθηκε προσωρινός Ανάδοχος στο έργο παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο (ο μεγαλύτερος υπό ανάπτυξη αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη) με τις διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναφορικά με τις αμέσως επόμενες περιόδους και όσον αφορά στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ο Όμιλος αναμένει ενίσχυση των μεγεθών του λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (έναρξη παραχώρησης Αττικής Οδού και Εγνατίας Οδού, Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή). Παράλληλα αναμένεται να διατηρηθούν τα υγιή επίπεδα κερδοφορίας στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα συμβατικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τα ταμειακά διαθέσιμα (€ 1,1 δισ. την 30.06.2024) θα αυξηθούν κατά € 864 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά την επενδυτική ισχύ του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα αφαιρεθούν από τον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου δανειακές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ύψους € 1,1 δισ..

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει αδιάλειπτα την προετοιμασία και συμμετοχή του σε σημαντικό αριθμό νέων διαγωνισμών στην Ελλάδα αλλά και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 18-24 μηνών νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού ύψους 8-10 δισ. ευρώ αναμένεται να δημοπρατηθούν στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ήδη τοποθετηθεί στρατηγικά διαθέτοντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, δεδομένης της καθετοποίησης που έχει και της δυνατότητάς του να ελέγχει κάθε στάδιο ρίσκου του έργου.

Ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος ενίσχυσε τα ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας, σε συνέχεια της περαιτέρω ωρίμανσης των επενδύσεων στους τομείς των παραχωρήσεων και των ΑΠΕ και της υγειούς κερδοφορίας του κατασκευαστικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των παραχωρήσεων σημείωσε αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας σε συνέχεια κυρίως των αυξημένων διελεύσεων σε Νέα Οδό και Κεντρική Οδό. Ο τομέας των κατασκευών διατήρησε τα υγιή επίπεδα κερδοφορίας του - παρά τα χαμηλότερα έσοδα λόγω του χρονισμού στην εκτέλεση των έργων - ενώ το ανεκτέλεστο διαμορφώθηκε σε € 5,0 δισ.. Στον τομέα της συμβατικής ενέργειας, η υποχώρηση των τιμών ενέργειας, οδήγησε σε χαμηλότερα έσοδα, παρά τη διεύρυνση σε επίπεδο μεριδίων αγοράς. Τέλος, στον κλάδο ΑΠΕ, η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος στα 1.227 MW από το τέλος του 2023, μαζί με τις ευνοϊκότερες ανεμολογικές συνθήκες , οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής κατά 45,4%.

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2024 διαμορφώθηκαν σε € 1.515,2 εκατ. έναντι € 1.604,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρά τα αυξημένα έσοδα των τομέων παραχωρήσεων και ΑΠΕ, κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στον τομέα θερμικής ενέργειας ως συνέπεια της υποχώρησης των τιμών. Συγκριμένα:

Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα διαμορφώθηκαν σε € 577,8 εκατ. έναντι € 636,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023, προερχόμενα από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου και την εκτέλεση έργων ιδιωτών και του δημόσιου.

Τα έσοδα του τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε € 129,4 εκατ. έναντι € 103,4 εκατ. κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό.

Στον τομέα συμβατικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 688,2 εκατ. έναντι € 797,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρισμού, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Στον τομέα ΑΠΕ (δραστηριότητες προς πώληση βάσει της προαναφερθείσας συμφωνίας με τη MASDAR) οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 150,4 εκατ. έναντι € 103,4 εκατ., σε συνέχεια της λειτουργίας νέων αιολικών πάρκων και των ευνοϊκότερων ανεμολογικών συνθηκών.

Η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα και διαμορφώθηκε για το Α’ Εξάμηνο του 2024 σε € 269,1 εκατ. έναντι € 250,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023, με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται σε 17,8% έναντι 15,6%, ως αποτέλεσμα του μείγματος των πωλήσεων. Συγκεκριμένα:

Στον τομέα της κατασκευής, τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε € 60,3 εκατ. έναντι € 52,6 εκατ., λόγω της μεταβολής του μείγματος των εκτελούμενων έργων ως προς το περιθώριο κέρδους.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα € 77,8 εκατ. ευρώ, έναντι € 73,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 σε συνέχεια των αυξημένων πωλήσεων.

Στον τομέα συμβατικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 46,9 εκατ. έναντι € 62,9 εκατ..

Στον τομέα ΑΠΕ (δραστηριότητες προς πώληση βάσει της προαναφερθείσας συμφωνίας με τη MASDAR) το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε € 96,9 εκατ. έναντι € 71,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σε συνέχεια των αυξημένων πωλήσεων.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 168,7 εκατ. την τρέχουσα περίοδο, έναντι € 155,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τα Κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 98,2 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι € 114,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με την μείωση να αποδίδεται κυρίως στις αποτιμήσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων (συνολική ζημία € 10,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2024 έναντι κέρδος 20,5 εκατ. το 2023).

Τα Κέρδη μετά από φόρους για το σύνολο των δραστηριοτήτων, διαμορφώθηκαν σε € 70,0 εκατ. την τρέχουσα περίοδο, εκ των οποίων τα € 60,8 εκατ. ευρώ είναι τα κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, έναντι € 84,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα(2) συνολικής ζημιάς € 4,9 εκατ. έναντι συνολικού κέρδους € 15,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τα Κέρδη μετά από φόρους για το σύνολο των δραστηριοτήτων, χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε € 74,5 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, εκ των οποίων τα € 65,7 εκατ. ευρώ είναι τα κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, έναντι € 69,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, εκ των οποίων τα € 54,6 εκατ. ευρώ είναι τα κέρδη που αναλογούσαν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής.

Τα Κέρδη μετά από φόρους αποδιδόμενα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε € 54,9 εκατ. έναντι € 47,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το Α’ Εξάμηνο του 2024 ανήλθαν σε € 174,1 εκατ. (εκ των οποίων € 93,3 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες), έναντι € 112,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Οι επενδυτικές δαπάνες για το Α’ εξάμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν σε € 51,3 εκατ., στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πληρωμές για εξαγορά εταιρειών ή αυξήσεις κεφαλαίων σε υφιστάμενες συμμετοχές, έναντι € 65,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις) του Ομίλου από συνεχιζόμενες και προς πώληση δραστηριότητες διαμορφώθηκε την 30.06.2024 σε € 1.616,3 εκατ. ευρώ, έναντι € 1.605,6 εκατ. ευρώ την 31.12.2023. Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος με αναγωγή στη Μητρική διαμορφώθηκε στα € 433 εκατ. την 30.06.2024.

Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις) χωρίς τις δραστηριότητες κατεχόμενες προς πώληση θα διαμορφώνονταν σε € 840,1 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο. Μετά την είσπραξη του τιμήματος της πώλησης του 36,59% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου της 30.06.2024, ουσιαστικά θα μηδένιζε.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2024, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν σε ίδιες επενδύσεις, διαμορφώθηκε σε € 5,0 δισ.. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του Α’ Εξαμήνου 2024, ήταν € 3,9 δισ., ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους € 1,1 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου, πάνω από 75% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 55% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο αναμένεται να ενισχυθεί, καθώς προχωρά η συμβασιοποίηση έργων που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος με σημαντικό κατασκευαστικό αντικείμενο (πχ. Παραχώρηση ΒΟΑΚ).

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) κατά το Α’ Εξάμηνο του 2024 αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, αλλά και την παράδοση σε κυκλοφορία πρόσθετων τμημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 από τον Απρίλιο του 2024. Επίσης, από την αρχή του έτους, και σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης, αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω οι τιμές των διελεύσεων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που συμμετέχει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τέλος, έχουν πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία και οι τρεις (3) μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του σχετικού έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στον τομέα συμβατικής ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους κατά 4,5% ενώ η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά μειώθηκε κατά 40,0% έναντι του Α’ Εξαμήνου του 2023. H ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε υψηλότερους όγκους πώλησης κατά 45,6% έναντι του A’ Εξαμήνου του 2023, σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς που επετεύχθη κατά την διάρκεια του 2023 και στις αρχές του 2024 και πλέον ανέρχεται σε 10,9% για τον Ιούνιο του 2024. Σε επίπεδο παραγωγής, η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 16,6% στο Α’ Εξάμηνο του 2024.

Στον Τομέα των ΑΠΕ (δραστηριότητες διακρατούμενες προς πώληση), η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του Α’ Εξαμήνου 2024 ανήλθε σε 1.227 MW έναντι 1.096 MW στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Καφηρέα, ισχύος 327 MW, ηλεκτρίστηκε πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου που διαθέτει, καθώς 63 MW φωτοβολταϊκών βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα, ενώ σταδιακά ξεκινάει η κατασκευή ακόμα 550 MW νέων έργων διαφόρων τεχνολογιών (κυρίως Φ/Β αλλά και αιολικά και έργα αποθήκευσης) σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση ύψους € 370 εκατ.. Παράλληλα, προχωράει σύμφωνα με το πλάνο η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, αλλά και η περαιτέρω ωρίμανση νέων έργων.

Πορεία συναλλαγής με Masdar

Σε συνέχεια της από 20.06.2024 ανακοίνωσης του Ομίλου για την πώληση του (36,59%) της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Masdar, οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την καταβολή του τιμήματος των € 864 εκατ. στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που προέβλεπαν κλείσιμο της συναλλαγής σε ένα διάστημα 4-6 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της συμφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι των αναβλητικών αιρέσεων, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σχετική απόφαση αναμένεται περί τις 21 Οκτωβρίου. Επίσης έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη λήψη των απαραίτητων συναινέσεων από τρίτους, καθώς και για την ολοκλήρωση της πώλησης των μη-βασικών περιουσιακών στοιχείων (Non-core assets) από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αναμένεται και αυτές να έχουν ολοκληρωθεί κατά το ίδιο διάστημα. Τέλος, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προκειμένου να εγκρίνουν τη συναλλαγή. Υπενθυμίζεται ότι μετά το κλείσιμο της συναλλαγής, η αγοράστρια θα προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση απευθυνόμενη προς όλους τους μετόχους της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την απόκτηση των μετοχών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

