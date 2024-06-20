Εκλεισε το deal μεταξύ της Abu Dhabi Future Energy PJSC – Masdar (“Masdar”), με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και λοιπούς μετόχους της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Με βάση τη συμφωνία η Masdar, εταιρεία ηγέτης της καθαρής ενέργειας των ΗΑΕ, θα αποκτήσει αρχικά το 67% των υφιστάμενων μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ρυθμιστικών εγκρίσεων και άλλων όρων.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας, με στόχο να φθάσει το 100%.

Το τίμημα είναι 20 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή και η επακόλουθη προσφορά αντιστοιχούν σε συνολική αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και επιχειρηματική αξία 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την, τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή που έγινε ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συμφωνία αναμένεται να προσφέρει σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας τη συμβολή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της Ελλάδας και τον στόχο της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Η προτεινόμενη εξαγορά καταδεικνύει την κλίμακα και τις φιλοδοξίες των αναπτυξιακών σχεδίων της Masdar στην περιοχή και περαιτέρω εδραιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος παγκόσμιος εταίρος ενεργειακής μετάβασης για κυβερνήσεις, επενδυτές, αναπτυξιακούς φορείς και κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έκλεισε χθες στα 18,54 ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή καταγράφει άνοδο 5,34% και διαπραγματεύεται στα 19,53 ευρώ.

Ιστορικό και λόγοι πραγματοποίησης της συναλλαγής

Ιδρυθείσα το 1997, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία καθαρής ενέργειας, με ιστορικό άνω των 25 ετών στην υλοποίηση καινοτόμων και βιώσιμων έργων. Η εταιρεία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στα αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα το αναπτυξιακό της πλάνο, το οποίο στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμη ενέργεια ύψους 6GW έως το 2030. Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, καθώς στοχεύει σε παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100GW έως το 2030. Αντανακλά επίσης την εμπιστοσύνη της Masdar στις προοπτικές ανάπτυξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, καθώς και στη δυναμική της ελληνικής αγοράς και του εγχώριου κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μετεξελιχθεί σε κορυφαίο διαφοροποιημένο Όμιλο υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και επιταχύνει την πορεία του Ομίλου προς μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Επιδεικνύοντας διοικητική συνέχεια, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γεώργιος Περιστέρης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, θα συνεχίσουν στους σημερινούς τους διοικητικούς ρόλους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και θα στηρίξουν τη Masdar στη διοίκηση της εταιρείας στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Η Α.Ε. Σουλτάνος Δρ. Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Πρόεδρος της Masdar και Πρόεδρος της COP28, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ορόσημο στη στρατηγική της Masdar να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε 100 GW καθαρής ενέργειας έως το 2030 και θα συμβάλει ουσιαστικά στην εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Ως μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη το 2024, αυτή η επένδυση αντανακλά τη σαφή δέσμευση των ΗΑΕ στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την επίτευξη ενός από τους κεντρικούς στόχους της Συμφωνίας των ΗΑΕ, για τον τριπλασιασμό της παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030. Συνοπτικά, αυτή η συμφωνία υπογραμμίζει τις έξυπνες ευκαιρίες ανάπτυξης μιας υπεύθυνης και τακτικής ενεργειακής μετάβασης που θα δημιουργήσει νέους κλάδους, νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα».

Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε: «Εισφέρουμε κεφάλαια και παγκόσμια τεχνογνωσία για να επιταχύνουμε την επέκταση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, υποστηρίζοντας τις ενεργειακές φιλοδοξίες της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επεκτείνοντας την παγκόσμια εμβέλεια της Masdar. Ως κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανάπτυξης ΑΠΕ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο της Masdar στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την διοικητική ομάδα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για να ενισχύσουμε τα φιλόδοξα αναπτυξιακά τους σχέδια για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα».

Ο Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε: «Η συμφωνία μας με την Masdar αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολύ μεγάλης αξίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς εκατοντάδων ανθρώπων εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αποτελεί δε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και τις προοπτικές της. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ο κορυφαίος επενδυτής ΑΠΕ στην Ελλάδα και βασικός πυλώνας της εθνικής προσπάθειας για μετάβαση σε ένα μέλλον με καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια για όλους. Ένα μέλλον με μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία για τη χώρα μας, βασισμένη σε καθαρή ενέργεια που θα παράγεται στον τόπο μας. Και θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη.»

Η Masdar διατήρησε την Rothschild & Co ως μοναδικό οικονομικό σύμβουλο και τους Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins ως νομικούς συμβούλους, σε σχέση με τη συναλλαγή και τη χρηματοδότηση.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίχθηκε από τη Reed Smith LLP και τη Potamitis Vekris, οι οποίοι ήταν οι διεθνείς και ελληνικοί νομικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα, για τη συναλλαγή, ενώ η Morgan Stanley έχει ενεργήσει ως μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Πηγή: skai.gr

