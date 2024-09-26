ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 42,5% στα έσοδα και 41% στα καθαρά κέρδη

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα (+42,5%) και η καθαρή κερδοφορία (+41,0%) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε συνέχεια της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και των ευνοϊκότερων ανεμολογικών συνθηκών, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η καθαρή δανειακή θέση κατά την 30.06.2024 ανήλθε σε € 776,1 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένου ποσού € 43,6 εκατ. σχετιζόμενου με δραστηριότητες προς πώληση) έναντι € 844,6 εκατ. κατά το τέλος του 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του Α’ Εξαμήνου ανήλθε σε 1.224 MW έναντι 1.096 MW στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Καφηρέα ισχύος 327 MW ηλεκτρίστηκε πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου που διαθέτει, καθώς 63 MW φωτοβολταϊκών βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα, ενώ σταδιακά ξεκινάει η κατασκευή ακόμα 550 MW νέων έργων διαφόρων τεχνολογιών (κυρίως Φ/Β αλλά και αιολικά και έργα αποθήκευσης) σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση ύψους € 370 εκατ. Παράλληλα, προχωράει σύμφωνα με το πλάνο η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας.

Όσον αφορά στο συντελεστή φόρτισης (load factor), αυτός διαμορφώθηκε σε 30,3% για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, έναντι 27,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2023, ενώ συγκεκριμένα για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 30,5% έναντι 27,6%. Σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 45,4% και ανήλθε στις 1.575 GWh. Σημειώνεται ότι εξαιρώντας το έργο του Καφηρέα, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 10,7%.

Τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Α’ Εξάμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν σε € 152,1 εκατ. έναντι € 106,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2023, σε συνέχεια της αύξησης της παραγωγής και των πωλήσεων ενέργειας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,5%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε € 96,9 εκατ. έναντι € 71,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση της τάξης του 35,0%.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε € 29,6 εκατ. έναντι € 21,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σε συνέχεια κυρίως του αυξημένου δανεισμού λόγω υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 40,3 εκατ., αυξημένα κατά 49,9% έναντι € 26,8 εκατ. την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 29,9 εκατ., αυξημένα κατά 46,3% σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (€ 20,4 εκατ.).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Α’ Εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε € 85,8 εκατ., έναντι € 65,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, σε συνέχεια της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Όσον αφορά στις επενδυτικές δαπάνες για συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Capex), αυτές ανήλθαν στα € 42,0 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του έτους και αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες περιόδους, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου.

Η καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα, μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του έτους στο επίπεδο των € 776,1 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένου ποσού € 43,6 εκατ. σχετιζόμενου με δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία προς πώληση) έναντι € 844,6 εκατ. στο τέλος του 2023.

