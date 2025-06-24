Οι ολλανδικές και βρετανικές τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου υποχώρησαν περισσότερο από 10% την Τρίτη, μετά την είδηση ότι το Ιράν και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, αφαιρώντας το ασφάλιστρο κινδύνου που είχε υπολογίσει η αγορά για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς TTF υποχώρησε κατά 10,08% στα 36,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το φυσικό αέριο διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 12 Ιουνίου, μια ημέρα πριν από τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Η πτώση της Τρίτης οφείλεται αποκλειστικά στην είδηση ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε έμπορος.

«Στο άνοιγμα σήμερα είδαμε έναν απίστευτο αναστεναγμό ανακούφισης με περισσότερο από 10% να έχει μειωθεί από τα επίπεδα των τιμών», έγραψε η συμβουλευτική εταιρεία Auxilione στην ημερήσια έκθεσή της για την αγορά.

Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από οποιοδήποτε μέρος θα μπορούσε πιθανότατα να επαναφέρει αμέσως τις ανησυχίες στην αγορά, προειδοποίησαν.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι το Ιράν έχει ήδη παραβιάσει την εκεχειρία και ότι θα απαντήσει.

Πηγή: skai.gr

