Την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχολίασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά και τη γεωπολιτική αστάθεια.

«Τις τελευταίες ώρες φαίνεται μία αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στα επόμενα 24ωρα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι, χάρη στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όχι μόνο αποφεύχθηκαν οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά σημειώθηκε και μείωση της τάξης του 32%, η οποία, όπως είπε, πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

«Επιτύχαμε όχι μόνο να μην αυξηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά και να μειωθούν περίπου στο 32% και αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, γιατί η ναυτιλία, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες στο real estate δίνουν το μεγαλύτερο ποσό εσόδου, στο ΑΕΠ της χώρας» , σημείωσε ενδεικτικά ο κ. Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας είπε ακόμα πως ουδείς επιτρέπεται να αισχροκερδεί, είτε πρόκειται για ακτοπλοϊκές εταιρείες είτε για πρατήρια καυσίμων. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβαρύνει τους πολίτες με υπερβολικές τιμές. Η μείωση του κόστους καυσίμων πρέπει να περάσει στον καταναλωτή», είπε με έμφαση.

Αναφορικά με την απεργία, της ΠΝΟ τόνισε πως «το κράτος ό,τι έπρεπε να κάνει με τη συγκεκριμένη απεργία το έχει κάνει», ενώ σημείωσε πως δεν υφίσταται προς το παρόν ανάγκη για επιτάξεις, καθώς «τα πλοία με ξένη σημαία κινούνται κανονικά».

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο ισχύων εργασιακός νόμος δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες που πλήττονται, όπως η Attica, να καταφύγουν στη δικαιοσύνη για αστικές αποζημιώσεις λόγω διαφυγόντων κερδών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην κλιμακούμενη αστάθεια στον πλανήτη, εκφράζοντας την ανησυχία του και υπογραμμίζοντας ότι πολλά ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται σε περιοχές έντασης. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Τέλος, επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών κινούνται σε διπλωματικό επίπεδο, προκειμένου να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Πηγή: skai.gr

