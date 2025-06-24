«Αγωνιστήκαμε και σταματήσαμε όποιους επιχείρησαν να κερδοσκοπήσουν» τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Κάθε λογικός άνθρωπος εύχεται, ελπίζει και προσδοκά η ανακοίνωση του προέδρου Τράμπ να απηχεί σε οριστική εξέλιξη για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είχαμε επισημάνει την ανάγκη να αποφευχθεί η κλιμάκωση γιατί κάθε πόλεμος οδηγεί σε απώλειες ζωών και αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες όλων των χωρών».

«Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις, κάνουμε αλλεπάλληλους ελέγχους για να μην υπάρξει παράνομη κερδοσκοπία» υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και υπενθύμισε ότι έως τις 30 Ιουνίου είναι σε ισχύ ο νόμος για το πλαφόν κέρδους με βάση το ποσοστό κέρδους τον Δεκέμβριο του 2021. «Όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει λόγος να παραταθεί το μέτρο, πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και ο ενημερωμένος καταναλωτής», είπε χαρακτηριστικά.

«Την πρώτη μέρα του πολέμου ελέγξαμε όσους επιχείρησαν να ανεβάσουν τις τιμές πριν περάσουν στις αντλίες ποσότητες με τις νέες τιμές και προλάβαμε να κρατηθούν οι τιμές στα επίπεδα που έπρεπε» σημείωσε. «Είμαστε πάνω από την αγορά και αυτό δεν είναι λόγια» συνέχισε και ανέφερε ως παραδείγματα τις μειώσεις σε 700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ τον περασμένο Νοέμβριο, την παρέμβαση του υπουργείου για τον περιορισμό των αυξήσεων στα ασφαλιστικά συμβόλαια, αλλά και στην προσπάθεια ασφαλιστικών εταιρειών να αλλάξουν τον τρόπο αποζημίωσης.

Έλεγχοι και στα σούπερ μάρκετ

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, η ΔΙΜΕΑ διεξάγει ελέγχους και στα σούπερ μάρκετ και είμαστε σε ετοιμότητα για όποια παρέμβαση χρειαστεί», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και επισήμανε ότι το Υπουργείο προχωρά στην αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού με τη μεταρρύθμιση για τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς που θα βάλει τέλος στον κατακερματισμό των ελεγκτικών μηχανισμών με βάση το μοντέλο της ΑΑΔΕ.

«Απάντηση στο κόστος ζωής είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας μας, πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή και την περιφέρεια, όλες τις γωνιές της ελληνικής γης να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση» σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι επίκειται η ανακοίνωση των τριών νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που θα κρατήσει τους νέους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και θα μειώσει τις ροές στην Αθήνα που ανεβάζει τα ενοίκια. Μίλησε και για το ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι δίνουμε μάχη στην ΕΕ για την ενίσχυση της βιομηχανίας, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργεί αρνητικά για τις επιχειρήσεις. «Στόχος μας είναι μια πιο παραγωγική οικονομία, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους τους πολίτες, για να είναι η Ελλάδα πιο ασφαλής», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού και για τους πάντες, αλλά θα πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιος έχει τις ευθύνες. «Δεν πρέπει κανένας να βιάζεται να βγάζει συμπεράσματα, η απουσία σοβαρών πολιτικών θέσεων, η ανομβρία και η φτώχεια σε ιδεολογικές θέσεις οδηγεί την αντιπολίτευση σε βαρύτατους χαρακτηρισμούς», προσέθεσε.

