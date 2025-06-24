Σε ανοδική τροχιά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Εν τω μεταξύ, το πετρέλαιο υποχωρεί σημαντικά, με τις αγορές να τιμολογούν σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Ανοδικά άνοιξαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το κλίμα να είναι θετικό μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ Ιράν - Ισραήλ.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX EUROPE 600 σημειώνει άνοδο 1,21%

Ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,82%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά 1,38%, ενώ ο βρετανικός FTSE βρίσκεται στο 0,39%.

Επιπλέον, το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ άνοιξε ανοδικά και το σέκελ έφτασε σε διετές υψηλό έναντι του δολαρίου την Τρίτη, αφού το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες μαχών.

Πριν από λίγο, το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση για ιρανική επίθεση εν μέσω εκεχειρίας εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός για πολλές περιοχές της χώρας, αλλά οι αγορές δεν έχουν αντιδράσει μέχρι στιγμής αρνητικά στην συγκεκριμένη είδηση.

Ο ευρύς δείκτης Tel Aviv 125 .TA125 σημείωσε άνοδο 1,7%, ενώ ο δείκτης blue chip TA-35 .TA35 σημείωσε άνοδο 1,5%, για την έκτη ημέρα κερδών της αγοράς στις τελευταίες επτά συνεδριάσεις, λόγω της αισιοδοξίας ότι το Ισραήλ έχει απομακρύνει την απειλή ότι το Ιράν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα οποιαδήποτε στιγμή σύντομα.

Το σέκελ ανατιμήθηκε κατά 1,5% έναντι του δολαρίου στα 3,39, το ισχυρότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο του 2023.

Πετρέλαιο

Υποχωρούν την Τρίτη οι τιμές πετρελαίου, τόσο για το αμερικανικό WTI όσο και για τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς αργού μπρεντ.

Το WTI διαπραγματεύεται στα 65,87 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 3,85%, ενώ το αργό μπρεντ σημειώνει πτώση 3,81% και διαπραγματεύεται στα 68,76 δολάρια.

Χθες, Δευτέρα, οι τιμές του αργού έφτασαν μέχρι και τα 82 δολάρια μετά την εκτόξευση των ιρανικών πυραύλων σε αμερικανικές βάσεις, αλλά αμέσως μετά ξεκίνησε απότομη πτώση, αφού οι αγορές δεν τιμολογούσαν αυξημένο κίνδυνο.

Εν τω μεταξύ, αργά χθες το βράδυ, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που αποκάλεσε «Πλήρη και Ολική» εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σ.σ. στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας) η οποία ανέφερε πως ελπίζει ότι θα γίνει μόνιμη.

Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τις πετρελαϊκές να αυξήσουν την παραγωγή με το περιβόητο πια, «Drill baby, drill».

Επιπλέον, οι αγορές δεν «βλέπουν» προς το παρόν, πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κίνηση που θα εκτόξευε τις τιμές πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

