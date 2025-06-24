Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 1.850 μονάδες, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν και η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου οδηγούν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε σημαντική άνοδο.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.852,54 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,85%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,78 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,00%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+4,97%), της ΔΕΗ (+3,35%), της Elvalhalcor (+2,77%), της Eurobank (+2,69%) και του ΔΑΑ (+2,67%).

Αντιθέτως, οριακή πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή της Motor Oil (-0,08%).

Ανοδικά κινούνται 87 μετοχές, 7 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές MIG (+5,50%) και Δρομέας (+5,43%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Alpha Αστικά Ακίνητα (-5,05%) και Trastor (-1,63%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

