Του Βαγγέλη Δουράκη

Φθηνά κεφάλαια κίνησης ως και 500.000 ευρώ και χρηματοδότηση για επενδύσεις μέχρι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ, θα μπορούν να διεκδικήσουν από τις αρχές της νέας χρονιάς χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τότε αναμένεται να ενεργοποιηθεί -όπως εκτιμούν στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- ο νέος κύκλος δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Τα ποσά που υπολογίζεται να «κινηθούν» στην αγορά θα ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος είναι εφικτό να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις, για τις οποίες το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καταβάλλει το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων.

Η επιδότηση επιτοκίου και η διάρκεια των δανείων

Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου: Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του δανείου 2% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από τον σκοπό του και διαμορφώνεται σε:

60-144 μήνες για επενδύσεις

24-60 μήνες για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού.

Το «Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιδότηση επιτοκίου ισχύει αν πληρώνονται κανονικά οι δόσεις.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Με την ενεργοποίηση του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων, για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει αίτηση:

Α. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου https://kyc.hdb.gr/ .

Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://app.opske.gr/ όπου καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ για το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Γ. Στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά μέσω του KYC για την αξιολόγησή της αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η επιχείρηση συμπληρώνει Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης σε 3 βασικά κριτήρια: Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB, μέσω του δικτυακού τόπου https://esgtracker.hdb.gr/.

Η συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη, προκειμένου να δύναται να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης δεν αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.