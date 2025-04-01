Με την ολοκλήρωση της τρίμηνης παράτασης της ψυχρής εφεδρείας που είχε δοθεί κατ' εντολή του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο ΑΗΣ Μελίτης περνά στην ιστορία της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Χθες τα μεσάνυκτα, ο διευθυντής του σταθμού Χρήστος Πρέμτης έδωσε εντολή να απενεργοποιηθούν όλα τα συστήματα λειτουργίας που κρατούσαν ζωντανή τη μονάδα τα τελευταία 41 χρόνια.

Με ανακοινώσεις του, το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας ζητά από την Πολιτεία μέτρα στήριξης των 120 εργολαβικών εργαζομένων του σταθμού, που από σήμερα βρίσκονται χωρίς εργασία.

Στον σταθμό εργάζονταν 160 άτομα ως μόνιμο προσωπικό της ΔΕΗ και 120 άτομα σε εργολάβους. Ο διευθυντής του Σταθμού, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε ότι «ορισμένοι εργαζόμενοι έφυγαν ήδη με το καθεστώς της εθελουσίας συνταξιοδότησης που προσφέρει η επιχείρηση και ότι 30 άτομα θα παραμείνουν για άγνωστο προς το παρόν διάστημα έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απόσυρσης του εργοστασίου».

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, θα μετατεθούν σε άλλους τομείς της επιχείρησης.

Ο Γιάννης Φασίδης πρόεδρος του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, του μεγαλύτερου σωματείου εργαζομένων της ΔΕΗ, δήλωσε: «έχουμε εκφράσει την διαφωνία μας στο πρόγραμμα Απολιγνιτοποίησης και κατ' επανάληψη έχουμε δήλωσε ότι ο λιγνίτης θα πρέπει να παραμείνει για λόγους ενεργειακής ασφάλειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας».

Ο σταθμός και η ιστορία του

Ο ΑΗΣ Μελίτης είναι ισχύος 330 μεγαβάτ και σε ετήσια βάση παρήγαγε περίπου 2.500 γιγαβάτ.

Τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2003 και σε εμπορική λειτουργία τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου. Για την κατασκευή του σταθμού δαπανήθηκαν 571 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων έγινε σε 4 χρόνια και 7 μήνες.

Τροφοδοτείτο με λιγνίτη από τα ορυχεία της Φλώρινας και της Κοζάνης.

Την εποχή του θεωρείτο από τους πιο σύγχρονους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ σε όλη την Ευρώπη και εγκαινιάστηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2004 από τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

